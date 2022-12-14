Google, Chrome’un kodlarında büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor, ancak değişikliğin özellikle reklamları engelleyen tarayıcı uzantıları üzerindeki etkisinden endişe duyan geliştiricilerden gelen şikayetler nedeniyle bu hamleyi ertelemeye karar verdi.

Şikeyetler, Google’ın tarayıcı tabanını Manifest V2’den (MV2) daha fazla güvenlik vaat eden daha güncel bir sürüm olan Manifest V3’e (MV3) taşımak için zemin hazırlamaya başlamasıyla ortaya çıktı. Ancak bu değişikliğin adblock uzantılarının çalışma şeklini bozacağı ve tam olarak çalışmasını engelleyeceği iddia ediliyor.

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Daha da önemlisi, bu değişiklik Chrome tarayıcısında değil, Chromium’un kodunda gerçekleşecek. Bu, aynı çerçeveyi temel alan Edge, Opera ve Brave gibi diğer tarayıcıların da etkilenmesi gerektiği anlamına geliyor.

Bu durum, değişikliğin yapılmaması için büyük bir baskıya yol açtı. Plan, Ocak 2023 gibi erken bir tarihte Chrome’un beta kanallarında MV3’e geçilmesi, test aşamasının yıl boyunca tarayıcının kararlı sürümlerine yavaşça genişletilmesi ve nihayet Ocak 2024’te tüm tarayıcı sürümlerinde geçiş yapılacaktı.

Güncellenen yol haritası görselinde de görüldüğü üzere, Chrome’un beta kanallarında testlerin başlaması ertelendi ve planın diğer aşamaları “inceleme altında” olarak görünüyor.

Geliştiriciler tepkilerden sonra endişeleri de dikkate alınarak erteleme kararı alındı. Ancak bu, Google’ın hareketten vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Ayrıca Google, Mart 2023’te yeni bir geçiş takvimini açıklayacak.