Oppo Find X5 Pro’nun tasarımı kendisinden bir önceki nesil olan Oppo Find X3 Pro’nun tasarımına oldukça benziyordu. Evet yanlış okumadınız veya yanlış yazılmadı, bir önceki nesil Oppo Find X3 Pro idi. Oppo Find X4 serisini çıkarmadan direkt Oppo Find X5 serisine geçmişti.

Bir önceki nesil: Oppo Find X5

Oppo, Oppo Find X6’da bu tasarım dilini tamamen değiştirerek çok daha yenilikçi ve çok daha modern bir tasarıma imza atıyor.

Aşağıdaki görselde de görüldüğü üzere yeni tasarım tamamen değiştirilmiş. Devasa kamera modülünün altındaki “Hasselblad” logosu oldukça güçlü bir şekilde vurgulanmış. Bunun yanı sıra ortaklığın belirtilmesi için periskop lensin yanında “Powered by MariSilicon” yazısı da eklenmiş. Oppo Find X5 2x telefoto lens kullanmıştı. Oppo Find X6’da bu durum değiştirilip telefoto lensin yerine periskop lens konulmuş.

Cihazın Oppo Find X6 Pro olabileceği de söyleniyor. Ancak genel kanı görseldeki cihazın Oppo Find X6 olduğu yönünde. Görseldeki cihazın Oppo Find X6 olduğunu varsayarsak üçlü kamera diziliminin içerisinde bir adet 1″ büyüklükte ve 50 MP çözünürlükte bir ana kamera bulunacak. Bu ana kameraya 50 MP çözünürlükte bir ultra geniş açılı lens ve 32 MP çözünürlükte periskop lens eşlik edecek.

Oppo Find X6, kaputun altında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setini barındıracak. Oppo Find X6 Pro’da ise bu yonga setinin Snapdragon 8 Gen 2 olması bekleniyor.

Oppo Find X6 serisinin lansmanı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Gelişmeler için takipte kalın.