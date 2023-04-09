OPPO, Find X6 Pro kullanıcıları için heyecan verici bir güncelleme yayınladı.ColorOS 13.1 olarak gelen güncelleme artık Çin’de indirilebilir durumda. Şu anda Çin’de kullanıma sunulan güncelleme PGEM10_13.1.0.122 (CN01) sürüm numarasıyla geliyor ve 185.45MB indirme boyutuna sahip.

ColorOS 13.1 güncellemesi sistem, iletişim ve kamera optimizasyonu ve yükseltmesi getiriyor. Kullanıcıların geri bildirimlerini ele almak ve cihazın işlevselliğini geliştiriyor.

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Güncelleme, sistem kararlılığı iyileştirilerek daha sorunsuz ve daha verimli hale getirildi. ProXDR ekran iletişiminin başlangıç hızı optimize edilerek uygulamalar için daha hızlı yükleme süreleri sunuyor.

Güncellemeyle ek olarak mobil ağ uyumluluğu, Bluetooth bağlantı kararlılığı ve WLAN bağlantı kararlılığı iyileştirildi. Kullanıcılar artık kesintisiz bağlantıların ve daha iyi performansın keyfini çıkarabilir.

Kamera tarafında, ColorOS 13.1 güncellemesi, kullanıcıların daha keskin ve net fotoğraflar çekmesini sağlayan orta-uzun odak uzaklığının keskinlik etkisi de dahil olmak üzere çeşitli optimizasyonlar getiriyor. Gece sahnesi fotoğrafları çekerken önizleme deneyimi iyileştirildi ve düşük ışık koşullarında daha kaliteli fotoğraflar elde edildi.

Ayrıca, güncelleme bazı sahnelerin bir milyar renkle sentezlenmesi ve kamera değiştirirken bazı sahnelerde renk atlaması sorununu çözmüştür. Ayrıca, bazı modlarda Hasselblad özelleştirilmiş filigranların anormal görüntülenmesi sorunu da giderildi.

OPPO Find X6 Pro ColorOS 13.1 sürüm notları:

Sistem:

Sistem kararlılığını iyileştirin;

ColorOS her yerde hizmet deneyimini optimize edin;

ProXDR ekran iletişiminin başlangıç hızını optimize edin.

İletişim:

Mobil ağ uyumluluğunu iyileştirin;

Bluetooth bağlantı kararlılığını ve uyumluluğunu iyileştirin;

WLAN bağlantı kararlılığını ve uyumluluğunu iyileştirin;

Bazı Bluetooth araç anahtarlarının kapıyı açamaması sorununu giderin.

Kamera:

Orta-uzun odak uzaklığının keskinlik etkisini optimize edin;

Gece sahnesi fotoğrafları çekerken önizleme deneyimini optimize edin;

Bazı sahnelerin bir milyar renkle sentezlenmesi sorununu giderin;

Kamera değiştirirken bazı sahnelerde renk atlama sorununu giderin;

Bazı modlarda Hasselblad özelleştirilmiş filigranların anormal görüntülenmesi sorununu düzeltin.

Genel olarak, ColorOS 13.1 güncellemesi Find X6 Pro için önemli bir gelişme sunuyor ve sistem, iletişim ve kameraya çeşitli geliştirmeler ve yükseltmeler getiriyor