Çinli teknoloji devi Oppo yeni bir katlanabilir cihaz üzerinde çalışıyor. Cihaz Samsung Galaxy Z Flip serisine benzer bir tasarıma sahip olacak. Şirketin 15 Aralık tarihinde tanıtacağı katlanabilir cihazın görüntüleri Çin sosyal medya platformu olan Weibo’da ortaya çıktı.

Weibo’da yayınlanan görselde cihaz katlanmış bir şekilde çekilmiş. Daha önce sızdırılan render ile birebir aynı. Realme 10 Pro serisine benzer bir kamera tasarımı ve arka kapakta minimal ama çokta minimal olmayan bir ekran görünüyor. Kapaktaki ekrandan selfie çekmek veya bildirimleri görmek gibi işlemler yapılabileceği düşünülüyor.

İlginizi çekebilir: OPPO Find N2 Flip Geekbench’te Görüntülendi

Daha önce Geekbench’ten aldığımız bilgilere biraz bakalım. Oppo Find N2 Flip, 2520×1080 piksel Full HD+ çözünürlükte 6.8 inç büyüklükte E6 Amoled bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızını destekliyor.

Kamera tarafına gelecek olursak cihaz arkada ikili bir kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte ve Sony IMX890 sensör kullanılmış. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte Sony IMX355 sensörlü ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor.

Donanım tarafında ise Oppo Find N2 Flip kaputun altında, MediaTek Dimensity 9000+ yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setini 12 GB’a kadar RAM, 512 GB’a kadar depolama alanı destekliyor. Cihaz 44W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4300 mAh büyüklükte bir batarya ile birlikte geliyor.