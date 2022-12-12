OPPO Find N2 Flip, 15 Aralık’ta markanın Çin’deki Inno Day etkinliğinde OPPO Find N2 ile birlikte piyasaya sürülecek. OPPO Find N2 Flip, şirketin ilk kapaklı katlanabilir telefonu; OPPO Find N2 ise geçen yılki OPPO Find N’nin yeni nesli olarak gelecek. Lansmandan önce OPPO Find N2 Flip, Geekbench’te görüldü.

OPPO Find N2 Flip, Geekbench veritabanında “PGT110” model numarasıyla listeleniyor. Kıyaslama platformuna göre yaklaşmakta olan cihaz, 1.80GHz saat hızına sahip dört çekirdek, 2.85GHz saat hızına sahip üç çekirdek ve 3.20GHz saat hızına sahip çalışan bir birincil çekirdekten oluşan sekiz çekirdekle listeleniyor. Bu da katlanabilir telefonun MediaTek’in Dimensity 9000+ yonga setindengüç alacağını gösteriyor. Liste ayrıca OPPO Find N2 Flip’in 12GB RAM’e sahip olacağını ve Android 13 işletim sistemi ile kutudan çıkacağından bahsediyor.

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OPPO Find N2 Flip, Geekbench’in tek çekirdekli testlerinde 1.306 puan alırken, çok çekirdekli testlerde 4.293 puan aldı. Geekbench’te listelenen donanım özellikleri, daha önce ortaya çıkan sızıntı ve söylentilerle uyumlu.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan OPPO Find N2 Flip’in teaser videosu, ekranın etrafındaki çok ince çerçeveleri ve yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıyı ortaya çıkarmıştı. Cihazın alt kenarında bir SIM yuvası, mikrofon, USB-C bağlantı noktası ve bir hoparlör ızgarası bulunuyor. Katlanabilir telefonun OPPO’nun MariSilicon X Gen 2 görüntüleme yonga setine sahip olduğu da onaylandı. OPPO Find N2 Flip’in ayrıca büyük bir ikincil ekranla geleceği de söyleniyor.