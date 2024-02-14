Oppo, Find X7 serisinden sonra amiral gemisi akıllı telefonları Find X7 ve Find X7 Ultra’yı tanıttı. Ancak, şimdiden OPPO Find X8 serisiyle ilgili haberler yüzeye çıkmaya başladı. Çinli mikroblog web sitesi Weibo’da bilgilerini paylaşan bir ihbarcı olan Smart Pikachu, yeni nesil Oppo amiral gemisi hakkında çip ayrıntılarını ortaya çıkardı.

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Smart Pikachu’ya göre, Find X8 serisi, Qualcomm ve MediaTek’in en üst düzey çiplerine sahip olacak. Gelecek yıl piyasaya sürülecek olan Oppo amiral gemisi, Snapdragon 8 Gen 4 SoC ve Dimensity 8400 yonga seti ile donatılacak.

Snapdragon çipi muhtemelen üst düzey OPPO Find X8 Ultra için kullanılacakken, Dimensity çipi temel Find X8 modeli için düşünülüyor. Ayrıca, Find X8 Ultra’nın ultrasonik bir ekran içi parmak izi sensörü sunacağı, Find X8’in ise optik bir ekran içi parmak izi tarayıcısıyla geleceği iddia edildi.

Find X7, yakın zamanda Ocak 2024’te AnTuTu listesinin başında yer alarak Dimensity 9300 SoC ile dikkat çekti. Ayrıca, Find X7 Ultra’nın yakında uydu iletişimi için destek getiren yeni bir varyantla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Haberlerde yeni bilgiler geldikçe güncellemeleri sağlayacağımızı belirtiyoruz.