OPPO yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Marka, OPPO F23 5G‘yi 15 Mayıs’ta ülkede piyasaya süreceğini duyurdu. OPPO, önümüzdeki hafta yapılacak lansman öncesinde temel özelliklerini ortaya koyan web sitesinde posteri yayınladı. E-ticaret platformu da bir mikrosite hazırladığı için akıllı telefonun Amazon’dan temin edilebileceği de doğrulandı.

İçindekiler OPPO F23 5G önümüzdeki hafta geliyor

OPPO F23 5G önümüzdeki hafta geliyor

Super fast. Super sized. Super smooth! 🤩 Get set to #FlauntYourSuperpower with the #OPPOF235G. Launching on 15th May! 🙌 pic.twitter.com/ZWoQ4wHUl1 — OPPO India (@OPPOIndia) May 9, 2023

OPPO sitesine göre F23 5G, bugün erken saatlerde Çin’de piyasaya sürülen A98 5G‘nin yeniden markalanmış bir versiyonu gibi görünüyor. Akıllı telefonun merkeze hizalanmış delikli bir ekran ve kalın bir alt çene ile geleceği doğrulandı. 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Tasarım açısından arka panel, iki halkada üç sensör barındıran hap şeklinde bir kamera modülüne sahip. Cihaz 64MP birincil kamera sensörüne sahip olacak.

İlginizi çekebilir: Realme C53 Tasarım Detayları ile Karşımızda

Donanım kısmında, mikrosite OPPO F23 5G’de belirtilmemiş bir Snapdragon işlemci ortaya koyuyor. 8GB RAM genişletme teknolojisi ve 256GB yerleşik depolama alanı ile 8GB RAM’e onaylandı. Yaklaşan teklif, 67W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil ünitesi ile desteklenecek. OPPO F23 5G, Siyah ve Altın renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

OPPO F23 5G’nin geri kalan özellikleri şu anda bilinmiyor. Yeniden adlandırılmış bir A98 5G olabileceğinden, 6.72 inç FHD + LCD ekran, 32MP selfie snapper ve Android 13 işletim sistemi bekleniyor.