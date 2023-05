OPPO yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Marka, OPPO F23 5G‘yi 15 Mayıs’ta ülkede piyasaya süreceğini duyurdu. OPPO, önümüzdeki hafta yapılacak lansman öncesinde temel özelliklerini ortaya koyan web sitesinde posteri yayınladı. E-ticaret platformu da bir mikrosite hazırladığı için akıllı telefonun Amazon’dan temin edilebileceği de doğrulandı.

Super fast. Super sized. Super smooth! 🤩 Get set to #FlauntYourSuperpower with the #OPPOF235G. Launching on 15th May! 🙌 pic.twitter.com/ZWoQ4wHUl1

— OPPO India (@OPPOIndia) May 9, 2023