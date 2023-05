Çinli teknoloji şirketi Realme birçok segmentte rakipleri ile mücadele ediyor. Bu segmentlerden birisi de giriş segmenti. Akıllı telefon üreticisi, C serisini bu segmentte satışa sunuyordu. Realme C55 ise markanın uygun fiyatlı C serisinin son üyesi olarak karşımıza çıkmıştı. Realme C55’te Apple’ın Dinamik Ada benzeri bir tasarımını görmüştük. Tüm bunlardan sonra şimdi de Çinli şirketin Realme C53 üzerinde çalıştığı raporlanıyor. Detaylara bakalım.

MySmartPrice’ın raporuna göre Realme C53 delikli ekranlı bir tasarımla gelecek. Arkada ise dairesel bir kamera tasarımı bulunacak.

Bir süredir Realme’nin Realme Narzo N53 üzerinde de çalıştığı da söyleniyor. Narzo serisi Hindistan pazarında satılıyor. Ancak burada şöyle can alıcı bir nokta var. Hindistan’da Narzo N55 ismiyle satışa çıkan akıllı telefon küresel pazarda Realme C55 ismiyle piyasaya sürülmüştü. Bu bağlamda Realme Narzo N53 ise Realme C53’ün aynı akıllı telefonlar olacağını söyleyebiliriz.

Narzo N53’ün depolama seçenekleri hakkında bilgimiz var. Önceki sızıntılara göre Narzo N53 iki farklı depolama seçeneği ile birlikte gelecek: 4 GB RAM + 128 GB dahili depolama ve 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama. Tüm bunların haricinde akıllı telefonun 33W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya ile geleceği de sızdırıldı.

Realme giriş segmentte atılımlarına devam ediyor. Bakalım Vivo, Oppo, Xiaomi gibi rakipleri bu durum karşısında ne yapacak.