OPPO F21 5G‘nin halefi olarak gelecek olan OPPO F23 5G’nin tüm teknik özellikleri ve hatta fiyat aralığı duyumcu Mukul Sharma tarafından ortaya çıkarıldı.

Sharma’nın Twitter hesabına göre, cihazın Snapdragon 695 serisi bir yonga seti ile güçlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca hızlı şarj, 256GB’a kadar depolama alanı, 120Hz ekran ve arkada bir mikro lens kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor. Bir başka duyumcu olan Ishan Agarwal da cihazın görüntülerini paylaştı. OPPO F23 5G’nin özelliklerine daha yakından bakalım.

İçindekiler OPPO F23 5G özellikleri

OPPO F23 5G özellikleri

Raporlara göre OPPO F23 5G, 120Hz yenileme hızına sahip 6,72 inç Full HD+ AMOLED ekranla gelecek. Cihazın Snapdragon 695 5G işlemci ile beraber ve 8GB RAM, 256GB dahili depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca, henüz resmi bir onay olmamasına rağmen farklı RAM ve depolama seçeneklerine de sahip olabilir.

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Telefonun ayrıca 5GB’a kadar Sanal RAM’i destekleyeceği ve Sarı ve Siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle geleceği söyleniyor. Kamera bölümünde, arkada 64MP birincil lens, 2MP monokrom lens ve 40x’e kadar yeteneklere sahip 2MP mikro lens ile üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ön tarafta ise 32MP kamera ile gelebilir. Cihazın ayrıca 67W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve 8,2 mm kalınlık, 192 gram ağırlık, Android 13 işletim sistemi, çift SIM yuvası ve 3,5 mm kulaklık girişi gibi diğer özelliklere sahip olması bekleniyor.