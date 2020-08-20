Oppo F17 Pro, en pürüzsüz telefon olarak geliyor!

Oppo akıllı telefon dünyasına yeni ürünler getirmeye devam ediyor. Firma F17 Pro cihazını, en pürüzsüz telefon olarak lanse ediyor.

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En pürüzsüz telefon Oppo F17 Pro!

Oppo, akıllı telefon dünyasında hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Firma yeni cihazı F17 Pro modelini Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. 2020 yılının en pürüzsüz telefonu olarak lanse edilen akıllı telefon hakkında bazı fiziksel detaylara da ulaşıldı. 7.48 mm inceliğe sahip olacağı öğrenilen akıllı telefon, 164 gram ağırlığa sahip olacak. Oldukça ince bir telefon olarak karşımıza çıkması beklenen akıllı telefonun, Oppo Reno 4 Pro modelinin küresel pazar versiyonundan daha ince olduğu öğrenildi.

Want a new way to flaunt? 🤩 The sleekest phone of 2020 is on its way. Stay tuned. #OPPOF17Pro #FlauntItYourWay pic.twitter.com/LVmAKE1jE1 — OPPO India (@oppomobileindia) August 20, 2020

Amiral gemisi özellikler ile karşımıza çıkması beklenen OppoF17 Pro, görünüşe göre MediaTek yapımı Dimensity 1000 işlemcisine sahip olacak. Her ne kadar ortaya atılan teknik özellikler iddia niteliğini taşısa da firmanın özellikle genç nesil için trendlere uygun bir akıllı telefon yapmak istediği öğrenildi. Tasarım detayları bakımından sadece fiziksel özellikleri bilinen cihaz, paylaşılan videoya bakıldığında en az iki kameraya sahip olacak gibi gözüküyor. F15 serisinin dört kameralı çıktığını düşünürsek, firmanın cihazda iki kameradan daha fazlasını yerleştirdiği düşünülebilir. Bakalım ilerleyen günlerde akıllı telefon hakkında hangi yeni bilgiler bizleri karşılayacak bekleyip göreceğiz. Çıkış tarihi belli olmayan F17 Pro, tahminlere göre eylül ayı içerisinde tanıtılacak.