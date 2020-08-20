Google, Türkiye’de şirket kuracağı söylentileriyle ilgili açıklama yaptı
Google, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan tüm operasyonlarıyla Türkiye’de şirket kuracağı yönündeki söylentilere ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Google’ın Türkiye’de şirket kurmasının, sosyal medya düzenlemesiyle alakası bulunmuyor.
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Bir süredir Google’ın tüm operasyonlarını Türkiye’ye taşıyacağına yönelik iddialar gündemde dolaşıyordu. Üstelik bu iddiayı gündeme getirenler, Google’ın bu hamlesini sanki Temmuz ayında kabul edilen yeni sosyal medya düzenlemesi yüzünden yaptığını da ifade ediyor.
Google şirket kurma iddiasına ilişkin açıklamada bulundu
Gerek sosyal medyada gerek haber sitelerinde yer alan tüm haberlerle ilgili Google, yayınladığı basın açıklamasıyla konuya açıklık getirdi. Öncelikle Google’ın Türkiye‘de ilk defa şirket açmayacağını, zaten 2005-2006 yıllarından beri ülkemizde resmi olarak faaliyet gösterdiğini belirtelim. Zaten şirket de, açıklamasında özellikle bunu vurguluyor. Google, Türkiye’de şirket kurmuyor; çünkü zaten mevcut bir şirket var. Google’ın yapmayı planladığı, şirket içerisinde bazı yapısal değişikliklere gitmek.
Ayrıca Google, reklam hizmetleriyle alakalı 2021 yılında hayata geçirmeyi düşündüğü bazı yapısal değişikliklerin yanlış yorumlandığını da ifade etti. Bunun yanı sıra şirket bu yapısal değişikliklerin, ülkemizde hayata geçirilen 5651 sayılı Kanun değişiklikleriyle ilgisi olmadığını da vurguladı.
Google’ın doğrudan bize gönderdiği açıklamanın tamamı şu şekilde:
“2006 yılından beri İstanbul’da kurulu bulunan Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. (‘Google Reklamcılık’) olarak yurtdışında yerleşik Google şirketleri tarafından sağlanan hizmetlerin Türkiye’de tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız.
Bugün medyada yer alan ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da yapılan güncel değişiklikler sebebiyle Google’ın Türkiye’deki operasyonlarında değişikliğe gitmeye karar verdiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu haberler, Google’ın reklam hizmetlerinin sunumuyla ilgili olarak 2021 yılında yapmayı planladığı bazı yapısal değişikliklerin yanlış anlaşılarak yayılmasına dayanmaktadır. Konunun 5651 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler ve sosyal medya düzenlemeleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır.”
Açıklamadan anlaşıldığı üzere Google’ın Türkiye için yapmayı planladığı yeni değişiklikler yok. Şirket zaten 2021 yılında yapısal olarak kendi içinde değişikliğe gitme kararı almış ve bunun da ülkemizde kabul edilen yeni sosyal medya düzenlemesiyle alakası bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei açıkladı; eski telefonlar güncelleme almaya devam edecek
Huawei, Google Mobil Servisleri’ne sahip olan telefonlarının hala yazılım güncellemesi almaya devam edeceğini ifade etti. Yapılan açıklamaya göre, halihazırda Google Servisleri’ne sahip telefon kullanıcılarının endişe etmesine gerek yok.
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Geçtiğimiz günlerde, ABD’nin Huawei’ye uyguladığı Google yasağından etkilenmeyen telefonları bile olumsuz anlamda etkileyecek bir gelişme yaşanmıştı. Buna göre; ABD hükümeti tarafından Huawei’ye verilen geçici genel lisans süresinin dolduğu ve bundan dolayı içinde Google Mobil Servisleri (GMS) bulunan akıllı telefonların bile artık güncelleme alamayacağı söyleniyordu.
Huawei, Google yüklü telefonların güncellenmeye devam edeceğini söyledi
İşte tüm bu söylentilerle alakalı Huawei, Twitter’dan bir takipçisine verdiği cevapta mevcut cihazların olumsuz etkilenmeyeceğini ve hala güncelleme desteği verileceğini söyledi. Bu durumun, aynı zamanda Huawei’nin alt markası olan Honor akıllı telefonlar için de geçerli olduğunu ekleyelim. Yani telefonunda Google Play ve ona bağlı servisleri yüklü olan Huawei ve Honor kullanıcıları, yazılım güncellemelerini sorunsuz bir şekilde almaya devam edecek.
Hi there, thank you for your message. There is no impact on existing devices. We will continue to share security and software updates to our devices, as we always have. If you have any questions, please let us know via DM.
— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 17, 2020
Bilindiği üzere Huawei, ABD hükümetinin uyguladığı Amerikan şirketleriyle iş yapma yasağından beri ürettiği akıllı telefonlarda GMS’ye yer veremiyor. Hatta bu nedenle şirket, kendine has benzersiz bir ekosistem yaratmak için hem yazılım hem de donanım tarafında da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Ancak geçici genel lisansının dolmasından ötürü, kullanıcılar da oluşan bir panik havası vardı. Bu bağlamda şirketin, kafa karışıklığını gidermek açısından bu açıklamayı yapmasının insanların içine su serptiğini söyleyebiliriz.
Google Chrome, güvenli olmayan formları doldurmayı engelleyecek
Google, Chrome tarayıcıda kullanıcıların sitelerdeki güvenli olmayan metin kutularına yazı yazmasını engelleyecek bir sistem üzerinde çalıştığını açıkladı.
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Google Chrome, güvenli olmayan formlara karşı uyaracak
Şu anki haliyle Chrome tarayıcının, HTTPS protokolünü kullanmayan web sitelerini ‘güvenli değil’ olarak işaretlediğini biliyoruz; ancak bir site HTTPS olsa dahi, içinde güvenli olmayan yani HTTP protokolünü kullanan, şifrenizi ve kişisel bilgilerinizi yazabileceğiniz formlar barındırabiliyor. İşte Google, Chrome tarayıcının 86 sürümüyle beraber bu konuya da bir düzenleme getirecek.
Google tarafından paylaşılan bilgilere göre Chrome’un 86 sürümünden itibaren kullanıcılar, artık bir sitedeki güvenli olmayan formlardan da haberdar edilecek. Böylelikle örneğin bir alışveriş sitesinin kredi kartı yazma formu eğer HTTPS üzerinden gelmiyorsa, kullanıcılar buna karşı da bilgilenmiş olacak.
Bu noktada Google, kullanıcıların formu doldurmalarını engellemek için iki aşamalı bir yaptırım uygulamayı planladığını belirtti. İlk olarak Chrome tarayıcıdaki otomatik doldurma özelliği, güvenli olmayan form için devre dışı kalacak. Böylece tarayıcıda kayıtlı olan bilgilerinizi istem dışı bir şekilde forma girmemiş olacaksınız.
İkinci olarak o güvenli olmayan formu doldurmaya çalışırsanız, karşınıza sizi uyaran büyük bir pencere çıkacak. Bu uyarı penceresinde kısaca; bu forma kişisel bilgilerinizi girmenin güvenli olmadığı, çünkü sitenin tamamıyla güvenli bir veri akışı sağlamadığı yazıyor. Ayrıca Google Chrome, formu doldurmakta hala ısrarcı olanların tüm risklere rağmen uyarıyı atlamalarına da müsaade edecek.
Chrome aslında buna benzer bir uyarıyı daha önce, sitelerin adının yanındaki kilit simgesine tıklandığında da gösteriyordu; ancak şirket, bu yöntemin kullanıcıları güvenli olmayan formlara karşı uyarmakta başarısız olduğunu ve bu nedenle uyarıları daha gözle görülür hale getireceğini ifade etti.
Mozilla ve Google, Firefox için arama motoru sözleşmesini yeniledi
Mozilla, Firefox tarayıcısının varsayılan arama motorunu en az 3 yıl daha Google olarak kullanmayı sürdüreceğini açıkladı.
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Mozilla Firefox’un arama motoru Google olarak kalıyor
Günümüzde en sık kullanılan internet tarayıcılarının çoğunun varsayılan arama motoru olarak Google’ı kullandığını biliyoruz. Onlardan birisi olan Firefox’un geliştiricisi Mozilla, en az 3 yıl daha internet tarayıcısında tercihini değiştirmeyecek.
ZDNet tarafından aktarılan bilgilere göre Mozilla ile Google’ın imzaladığı, Firefox tarayıcısının varsayılan arama motorunu Google yapan anlaşmanın süresi uzatıldı. İki şirket arasındaki anlaşma normalde bu yılın sonlarında bitiyordu; yeni alınan kararla beraber ise Firefox’un varsayılan arama motoru en azından 2023’e kadar Google olarak kalmaya devam edecek.
Bir Mozilla sözcüsü verdiği demeçte; “Mozilla’nın Google ile arama motoru konusunda ortaklığı devam ediyor ve Google, dünyanın birçok yerinde Firefox tarayıcısında varsayılan arama sağlayıcısı olarak kalmaya devam edecek. Yakın zamanda ortaklığımızı uzattık ve aramızdaki ilişkiler de değişmeyecek.” ifadeleriyle iş birliğinin devam edeceğini duyurdu.
Ayrıca Google’ın, Mozilla’ya anlaşmanın karşılığı olarak yıllık ortalama 400 ila 450 milyon dolar arasında para ödeyeceği tahmin ediliyor. İki şirket arasındaki bu anlaşma şüphesiz Mozilla’ya çok yarayacak. Zira şirket için şu sıralar işler pek yolunda değil. Bir süredir pandemi dolayısıyla şirket gelirlerinde önemli ölçüde azalma yaşanan Mozilla, geçtiğimiz hafta mevcut stratejisini gözden geçireceğini ve bunu takiben 250 çalışanını da işten çıkaracağını duyurmuştu.