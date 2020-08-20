Google, Türkiye’de şirket kuracağı söylentileriyle ilgili açıklama yaptı

Google, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan tüm operasyonlarıyla Türkiye’de şirket kuracağı yönündeki söylentilere ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Google’ın Türkiye’de şirket kurmasının, sosyal medya düzenlemesiyle alakası bulunmuyor.

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Bir süredir Google’ın tüm operasyonlarını Türkiye’ye taşıyacağına yönelik iddialar gündemde dolaşıyordu. Üstelik bu iddiayı gündeme getirenler, Google’ın bu hamlesini sanki Temmuz ayında kabul edilen yeni sosyal medya düzenlemesi yüzünden yaptığını da ifade ediyor.

Google şirket kurma iddiasına ilişkin açıklamada bulundu

Gerek sosyal medyada gerek haber sitelerinde yer alan tüm haberlerle ilgili Google, yayınladığı basın açıklamasıyla konuya açıklık getirdi. Öncelikle Google’ın Türkiye‘de ilk defa şirket açmayacağını, zaten 2005-2006 yıllarından beri ülkemizde resmi olarak faaliyet gösterdiğini belirtelim. Zaten şirket de, açıklamasında özellikle bunu vurguluyor. Google, Türkiye’de şirket kurmuyor; çünkü zaten mevcut bir şirket var. Google’ın yapmayı planladığı, şirket içerisinde bazı yapısal değişikliklere gitmek.

Ayrıca Google, reklam hizmetleriyle alakalı 2021 yılında hayata geçirmeyi düşündüğü bazı yapısal değişikliklerin yanlış yorumlandığını da ifade etti. Bunun yanı sıra şirket bu yapısal değişikliklerin, ülkemizde hayata geçirilen 5651 sayılı Kanun değişiklikleriyle ilgisi olmadığını da vurguladı.

Google’ın doğrudan bize gönderdiği açıklamanın tamamı şu şekilde:

“2006 yılından beri İstanbul’da kurulu bulunan Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. (‘Google Reklamcılık’) olarak yurtdışında yerleşik Google şirketleri tarafından sağlanan hizmetlerin Türkiye’de tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız.

Bugün medyada yer alan ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da yapılan güncel değişiklikler sebebiyle Google’ın Türkiye’deki operasyonlarında değişikliğe gitmeye karar verdiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu haberler, Google’ın reklam hizmetlerinin sunumuyla ilgili olarak 2021 yılında yapmayı planladığı bazı yapısal değişikliklerin yanlış anlaşılarak yayılmasına dayanmaktadır. Konunun 5651 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler ve sosyal medya düzenlemeleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır.”

Açıklamadan anlaşıldığı üzere Google’ın Türkiye için yapmayı planladığı yeni değişiklikler yok. Şirket zaten 2021 yılında yapısal olarak kendi içinde değişikliğe gitme kararı almış ve bunun da ülkemizde kabul edilen yeni sosyal medya düzenlemesiyle alakası bulunmuyor.