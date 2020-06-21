Oppo Enco W11 TWS kulaklık, 25 Haziran’da tanıtılacak

Oppo, yeni TWS kulaklığı olacak olan Enco W11 modelini, 25 Haziran’da Hindistan’da tanıtacak. Fiyatının, Enco W31 modelinden daha uygun olması bekleniyor. Beklenen tahmini fiyat ise, 40 Dolar civarlarında.

İlginizi çekebilir: Oppo Find X2 modelleri, Android 11 Beta güncellemesi alabilir

Oppo Enco W11 ile ilgili neler biliyoruz

Oppo Enco W11 modelinin en çok dikkat çeken özelliklerinden biri muhtemelen ağırlığı olacaktır. 4.4 gram ile rakiplerine göre hafif sayılabilecek konumda bulunan kulaklık, bu avantaj dolayısı ile kulağı daha az rahatsız edecektir diye tahmin ediyoruz. Ayrıca Oppo tarafından, kulaklığın üzerindeki silikon bölümlerin konumları ve açıları dolayısı ile, kulağa tam oturacağı ve düşme problemi yaşanmayacağı belirtiliyor. Ayrıca son dönemlerde TWS kulaklıklarda alışık olduğumuz dokunmatik kontroller de Enco W11 modelinde mevcut. Bu sayede müziğinizi durdurmak istediğinizde, ses ayarı yapmak istediğinizde veya bir çağrıyı yanıtlamak / reddetmek istediğinizde telefonunuza erişmenize gerek kalmadan bu işlemleri gerçekleştirebileceksiniz.Dedikodulara göre ise, Enco W11’de ANC (gürültü engelleme özelliği) bulunacağı söyleniyor. Fakat biz bu bilginin doğruluğundan emin değiliz ve bu bilgiyi teyit etmek için en doğru zaman lansman günü olacaktır diye düşünüyoruz.

8 mm sürücüler ile sunulan Enco W11, kardeşi W31’deki 7 mm sürücülerin aksine daha büyük çapta sürücülere sahip. Bu sayede ses konusunda daha iyi bir kalite vadediyor. Ayrıca Oppo’nun belirttiği üzere, kulaklıkta baslar daha da zenginleştirilmiş.

TWS kulaklık denilince, en dikkat edilen konulardan biri de pil ömrü. Tam şarjda Enco W11, 5 saat kullanım ömrü sunuyor. Kutu ile beraber ise bu süreyi 20 saate çıkarabilmeniz mümkün. Bluetooth 5.0 desteğine sahip olan kulaklık, ayrıca IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına da sahip.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!