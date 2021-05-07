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Oppo Enco Air TWS Kulaklık, Ülkemizde Satışa Sunuldu
Oppo’nun yeni kablosuz kulaklık modeli Enco Air, Oppo’nun TWS kulaklık segmentinde kullanıcılara sunduğu, ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’yla öne çıkıyor. Oppo Enco Air, bu sertifikayı bağımsız bir kuruluştan alan ilk TWS kulaklık olarak da tarihe geçti.
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Oppo Enco Air neler sunuyor?
Oppo Enco Air’in en çok öne çıkan özelliği, Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olması diyebiliriz. Bu hamleyle bir ilke imza atmış olan Oppo, bakalım Enco Air modeliyle tüketicilerin ilgisini de üzerine daha fazla çekmeyi başarabilecek mi.
Oppo Enco Air mat dokuya sahip bir şarj kutusuyla sunuluyorken; üst kapak yarı saydam bir tasarıma sahip. Rahat bir kullanım sağlamak için de, kulağa sıkı ve konforlu bir şekilde oturması amaçlanan yarı kulak içi bir tasarıma sahip. Kulaklıkların ağırlığıysa 3.75 gram. Ağırlık verisini dikkate aldığımız zaman, bu kulaklığın kulağınızda ciddi bir yük oluşturmayacağını söylemek zor değil. Ayrıca IPX4 sertifikasına da sahip olan kulaklık, günlük kullanımda terleme vs. gibi durumlarda sıvı geçişine izin vermeyerek; bozulma gibi durumların önüne geçebiliyor.
Oppo Enco Air modelinin ses kalitesi nasıl
12 mm boyutta kompozit titanyum sürücülere sahip olan Oppo Enco Air, Oppo’nun belirttiği kadarıyla bas güçlendirici kanallarla desteklenmiş. Oppo’nun açıkladığı kadarıyla bu sayede Enco Air’den, kalın ve güçlü baslar ile; bozulmamış orta aralıklardan tiz tonlara kadar dengeli bir ses kombinasyonu elde edilebiliyor. Bu da, her tarzdan müzik dinleyicisinin Oppo Enco Air ile dilediği tarzda eksiksiz bir ses deneyimi yaşamasını sağlayabilir. Aynı zamanda bu akustik denge, AAC ve SBC kodekleriyle desteklenmiş. Bu iki kodek de kullanıcılara daha ayrıntılı, gerçek ve yüksek kaliteli bir ses deneyimi sağlamak için tasarlanan kodekler. Fakat bize kalırsa, aptX desteği de kulaklıkta bulunsa, daha fazla kullanıcının dikkatini üzerine çekmeyi başarabilirdi
Enco Air batarya süresi
Oppo Enco Air’ın hızlı şarj olabilen taşıma kutusu, pil ömrü konusunda endişelenen kullanıcılar için iyi bir seçenek olarak gözüküyor. Şarj kutusu ile kullanıcılar, yalnızca 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar; ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorlar. Böylece kulaklıklar tam şarjda gün boyu kullanım imkanı sunuyor. Sadece kulaklıklar üzerindeki pillerden yararlandığınız zaman da, 4 saate kadar kullanım sağlayabilmeniz mümkün.
Bluetooth 5.2 ve “yoğun yapay zeka destekli çağrı gürültü engelleme “
Kullanıcı deneyimini iyi bir noktaya taşıma isteğine devam eden Oppo, Enco Air modeliyle arama deneyimini de maksimum kalitede sunmak üzere geliştirilen “yoğun yapay zeka destekli çağrı gürültü engelleme” teknolojisiyle desteklenmiş. Senkronize olmayan sesler konusunda endişe duyan kullanıcılar için Enco Air gecikmeyi en aza indirirken; ses iletimi kararlılığını artıran ve parazit miktarını minimum seviyeye indiren Bluetooth 5.2 yongasına sahip. Böylelikle Enco Air, Bluetooth 5.2’yle de tanışma fırsatını bizlere sunmuş.
Oyun severler için düşük gecikme süresi
Oppo, oyun severleri de unutmayarak; Oppo’nun gecikmeyi azaltan Oyun Modu ile birlikte yeni TWS kulaklığında, sorunsuz ve senkronize bir görsel-işitsel deneyim sunmak için yazılım ve donanım çözümlerini bir araya getirmiş. Ek olarak cihaz, eşleştirme konusunda zorluk yaşayanlar için de, kullanıcı şarj kutusu kapağını açtığında anında bağlantı kuran hızlı bir eşleştirme özelliğini Enco Air modelinde sunmuş. Bu kulaklıkta aynı zamanda özelleştirilebilir dokunmatik kontroller ve sesli asistan gibi ek özellikler olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Fiyat
Siyah ve beyaz olmak üzere 2 farklı renk seçeneğine sahip olan Oppo Enco Air’in Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı, Oppo tarafından KDV dahil 649 TL olarak belirlenmiş durumda.
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Apple Airpods 3 ve Music HiFi, yakında piyasaya çıkacak!
Ortaya çıkan son söylentiler, nisan ayında Spring Loaded etkinliğinde Airpods 3 ve Music HiFi lansmanının gerçekleşeceğini gösteriyordu. Bu söylentiler gerçekleşmedi ancak yeni bir rapor bu konuyu yeniden ortaya çıkardı. Hits Double Daily tarafından yayınlanan raporda Apple, Airpods 3’ü önümüzdeki hafta piyasaya sürecek. Şirketin tam kablosuz yeni kulaklığının yanı sıra Apple Music HiFi adlı yeni özelliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu özellik, adından da anlaşılacağı üzere Spotify Music HiFi ile rekabet edecek.
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Apple AirPods 3, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
HDD tarafından paylaşılan raporda, Apple AirPods 3’ün ne zaman piyasaya çıkacağı net bir şekilde belirtilmiyor. Ancak cihazın önümüzdeki haftalarda yakın bir tarihte çıkacağını biliyoruz. Bunun haricinde rapor, yeni nesil kulaklıkların Airpods Pro tasarımına ufak değişiklikler ile benzeyeceğini söylüyor. Sızdırılan bazı görüntüler, yeni nesil modellerin mevcut AirPods’lara kıyasla daha küçük bir gövdeye sahip olacağını gösteriyor. Apple AirPods 3, her ne kadar serinin üçüncü ve en son modeli olacak olsa da aktif gürültü engelleme gibi yenilikçi teknolojiler, Pro serisine özel kalacak ve bu cihazda bulunmayacak.
Yeni tam kablosuz kulaklıklar, sensörlerin hizalanmasıyla birlikte düz kenarlar ile gelecek. Önceki söylentiler, kulp tipi yarı kulak içi bir tasarım ile geleceğini söylüyordu. Ancak sızdırılan yeni görüntüler, bunun doğru olmadığını gösterdi. Cihazın şarj kutusu, AirPods Pro’nunkine oldukça benzeyecek. Bununla birlikte kutunun boyutu daha küçük olacak ve şarj göstergesi de ön tarafta yerini alacak.
Apple Music HiFi, rapora göre müzik akışı platformlarındaki High-Fidelity özelliğinin yükselişine doğrudan katkı sağlayacak. Yeni özellik, üstün ses netliği ve derinliği sunmayı hedefliyor. Şu anda Spotify, Tidal ve Amazon Music, özel HiFi desteğini abone kullanıcıları için sunmakta. Apple, günümüzde kendi hizmetlerine yoğun bir şekilde odaklandığı için bu teknolojiden de geri kalmayacağını tahmin ediyoruz. Daha önce 9toMac, iOS 14.6 Beta sürümünde yeni bir HiFi özelliği bulunacağını keşfetmişti. 9toMac’e göre yeni sistem, “Dolby Atmos“, “Dolby Audio” ve “Lossless” için de yeni referanslar ortaya çıkartıyor. Apple Music, hiçbir zaman Dolby Atmos veya Dolby Audio özelliklerini kullanıcılar sunmamıştı. Bu nedenle, ortaya çıkan rapor ile birlikte önümüzdeki günlerde bu özelliklerden de söz edebiliriz.
Apple, yeni ses özelliğini şu anki mevcut müzik planı ile aynı fiyattan satışa çıkaracak. Bu da 9.99$ fiyat etiketine denk geliyor. Bu raporların kesin bilgiler olmadığını ve önümüzdeki hafta her iki söylentinin de gerçek olup olmayacağını daha net bir şekilde göreceğimizi söyleyebiliriz.
AirPods 2 teknik özellikleri
Sensörler:
- Hüzmeleme özellikli çift mikrofon
- Çift optik sensör
- Hareketi algılayan ivmeölçer
- Konuşmayı algılayan ivmeölçer
Çip: H1 kulaklık çipi
Ağırlık: Her bir kulaklık 4 gram, kutusu 40 gram
Batarya:
- Tek şarjla 5 saate kadar dinleme süresi
- Tek şarjla 3 saate kadar konuşma süresi
- 24 saatten fazla dinleme süresi
- 18 saate kadar konuşma süresi
Şarj kutusunda 15 dakika şarjla 3 saate kadar dinleme süresi veya 2 saate kadar konuşma süresi
Bağlantı: Bluetooth 5.0
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Xiaomi Mi Band 6 akıllı bilekliğin satış rakamları şaşırttı!
Xiaomi’nin en güncel akıllı bileklik modeli Xiaomi Mi Band 6‘nın satış rakamları şaşırttı. Mi Band 6, dünya çapında yüksek satış rakamları yakaladı.
Xiaomi’nin en yeni akıllı bileklik modeli Xiaomi Mi Band 6 modelinin satış rakamları açıklandı. Kısa bir süre önce satışa sunulan Mi Band 6 kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü. Stokları hızlıca eriten Xiaomi, Mi Band 6 modelinin satış rakamlarını kullanıcılardan saklamadı. Gelin şimdi Xiaomi Mi Band 6‘nın satış rakamlarına ve özelliklerine göz atatlım.
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Xiaomi‘nin popüler akıllı bilekliği Mi Band’i bilmeyen kalmamıştır. Özellikle Mi Band 3 ile ciddi bir ilerleme kateden Xiaomi, kısa sürede üç yeni Mi Band modeli daha piyasaya sürdü. Sevilen akıllı bilekliğin son modeli Xiaomi Mi Band 6, dönemin getirdiği özellikler ile serinin arasında en iyi yeri tutuyor diyebiliriz. Öyle ki kullanıcılar kısa sürede satış rakamları ile bunu kanıtladı bile.
Xiaomi 2 Nisan‘da satışa sunduğu akıllı bilekliği Mi Band 6’nın satış rakamlarını yakaladı. Henüz yeni dünya çapında satılmaya başlanılan Mi Band 6, kısa bir sürede bir milyondan fazla satmayı başardı. Şirketin CEO’su Lei Jun yaptığı paylaşım ile Mi Band 6‘ni ndünya çapında bir milyondan fazla satış yaptığını açıkladı. Bu satışların birçoğunu ise Çin oluşturuyor. Bunun nedeni ise global satışlara henüz yeni başlanması.
Serinin en sevilen modeli Mi Band 3’e baktığımızda bir milyon satış rakamını tam 17 günde yakalamıştı. Yani Mi Band 6 en az diğer modeller kadar sevildi diyebiliriz. Öte yandan bu modelin ülkemizde de satıldığını belirtmekte fayda var. Şimdi gelin Mi Band 6’nın özelliklerine göz atalım.
Xiaomi Mi Band 6’nın özellikleri!
İlk olarak cihaza dışardan baktığımızda diğer modellere göre büyük bir fark göremiyoruz. Yine alışılmış tasarımı ile gelen Mi Band 6, tabiki daha yüksek özellikler sunuyor. Mi Band 6‘yı bir önceki model olan Mi Band 5 ile karşılaştırdığımızda ilk olarak daha büyük bir ekran bulunduğunu görüyoruz. Keza Mi Band 5’teki 1.1 inç büyüklüğündeki ekran yerini Mi Band 6’da 1.56 inç büyüklüğündeki AMOLED ekrana bırakmış.
152×468 piksel çözünürlük sunan bu ekran birçok özelliği kullanıcılara sunuyor. Bunların en başında ise 36 farklı spor modu geliyor. Bu rakam Mi Band 5’te sadece 11 idi. Öte yandan yine Bluetooth 5.0 ile gelen cihaz daha önceki modellerde bulunmayan kandaki oksijeni algılama, uykuda solunum kalitesi takibi ve anormal kalp atış hızı izleme gibi özelliklere sahip. Aynı zamanda Mi Band 6, tıpkı Mi Band 5 gibi 5 ATM‘ye kadar suya dayanıklılık gösteriyor.
Tüm bu özelliklere sahip Mi Band 6 ülkemizde ortalama 420 TL gibi bir fiyat etiketine sahip. Mi Band 5’e göre yaklaşık bir buçuk kat daha pahalı olan Mi Band 6, yeni özellikleri ile fiyatını hak ediyor diyebiliriz. Sizce Mi Band 6 nasıl gözüküyor? Fiyatları ve özellikleri göz önünde bulundurduğunuzda siz olsanız hangi modeli alırdınız? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Huawei Band 6, Huawei Online Mağaza’da ön siparişe açıldı!
Huawei Band Serisi’nin en yeni modeli Huawei Band 6 Türkiye’de ön siparişe açıldı. Huawei Band 6, insanların giyilebilir cihazlardan, özellikle de akıllı saatlerden giderek daha fazla özellik talep etmeye başlamasıyla şekillendi. Yeni özellikleri ve yeni tasarımıyla daha önceki Band modellerinin önüne geçmeyi amaçlayan Band 6, tasarım, pil ömrü, sağlık ve fitness izleme açısından optimum bir seçim gibi görünüyor.
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Huawei Band 6 neler sunuyor?
Huawei Band 6, Huawei’in %64 ekran – gövde oranına sahip; 1,47 inç AMOLED FullView ekran içeren ilk akıllı bilekliği olarak karşımıza çıkıyor. Huawei Band 6, tıpkı diğer Huawei giyilebilir cihazlarda olduğu gibi pil ömrü konusunda rakiplerinden sıyrılmayı amaçlıyor. Band 6, kullanıcılara 2 haftaya varan pil ömrü sunabiliyor. Akıllı bileklik kullanıcılarının saat yerine akıllı bileklikleri tercih etme sebeplerinden bir diğeri de; konfor. Bu yüzden olabildiğince hafif olarak tasarlanmaya çalışılan Band 6, tasarım, malzeme ve çeşitli algılama teknolojilerinde Huawei’nin yüksek kalite politikasıyla üretilmiş durumda. Yalnızca 18 gram ağırlığa sahip olan akıllı bileklik, tüm gün sağlık takibi deneyimi de sunuyor. Huawei Band 6, tüm gün SpO2 izleme haricinde; kullanıcılara kalp atış hızı, uyku, stres ve adet döngüsü izleme gibi sağlık izleme özellikleri de sunuyor. Huawei Band 6 ayrıca, kullanıcıların bilimsel ve istatistiksel olarak egzersiz yapmasına yardımcı olmak için; profesyonel veri izleme ve analiz özelliği barındıran 96 farklı egzersiz modunu destekliyor.
Huawei Band 6’nın, 194 x 368 ve 282 PPI çözünürlüğe ve 1,47 inç AMOLED FullView ekrana sahip olması sayesinde; selefi ile karşılaştırıldığında, ekran %148 daha da büyütülmüş ve ekran / gövde oranı %64’e çıkartılmış. Renkli ekran, kullanıcılara daha fazla bilgi netliği sağladığı gibi egzersiz ve sağlık verilerini daha kullanıcı dostu bir şekilde görüntüleme olanağı sağlıyor. Kullanıcılar, tıpkı bir akıllı telefonun dokunmatik ekranını kullanır gibi kolayca yukarı, aşağı, sola ve sağa kaydırarak dokunmatik ekranı kullanabiliyor.
14 güne varan pil ömrü ve manyetik hızlı şarj
Yüksek verimli bir çip seti ve akıllı güç tasarrufu algoritmalarıyla desteklenen Huawei Band 6, kullanım koşullarına bağlı olarak 14 güne varan pil ömrü ile aralıksız olarak kalp atış hızı ve uyku izleme sağlıyor. Bunun da ötesinde Huawei Band 6, manyetik şarj cihazıyla hızlı şarjı destekliyor. Bu sayede kablo aramakla uğraşmadan akıllı bilekliğinizi şarj edebilmeniz mümkün hale geliyor. Ayrıca manyetik şarj cihazıyla beş dakikalık şarj işlemi, akıllı bilekliği iki günlük standart kullanım için hazır hale getiriyor. Böylece, batarya ve pil ömrü konusunda problem yaşamadan; kısa süreli şarjlarla uzun süreli kullanım sağlayabiliyorsunuz.
Band 6 sağlık takibi konusunda da iddialı
Akıllı bileklik denilince akla gelen ilk özellik de, sağlık izleme desteği. Huawei TruSeen 4.0 tabanlı optimize edilmiş donanım modülleri ve yeni akıllı güç tasarrufu algoritması sayesinde Huawei Band 6 artık tüm gün SpO2 izlemeyi destekleyerek kullanıcıların sağlığını izliyor ve kandaki oksijen seviyesi düştüğünde bir alarm vererek, kullanıcıların harekete geçmelerine ve sağlıklarını daha proaktif bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor. Huawei Band 6 ayrıca sürekli, gerçek zamanlı ve olabildiğince doğru kalp atış hızı, uyku, stres ve adet döngüsü izleme sağladığı gibi, dinlenme kalp atış hızının çok yüksek veya çok düşük olması durumunda da kullanıcısını uyarıyor. Böylece olası sağlık risklerini de erken fark edebilmenizi sağlıyor.
Huawei Band 6’nın fitness özellikleri de kullanıcılara yepyeni bir deneyim getiriyor. İç ve dış mekanda koşu, bisiklet ve ip atlama gibi 11 profesyonel egzersiz modu, top oyunları ve dans türleri dahil olmak üzere 85 özelleştirilmiş mod, egzersiz takibi için geniş bir yelpaze sunuyor. Huawei Band 6, kullanıcıların egzersiz yeteneklerini kalp atış hızı değişkenlik verileri ve egzersiz verileri gibi çok boyutlu parametrelere dayalı olarak analiz etmek için Huawei TruSport profesyonel egzersiz algoritmasını kullanarak, egzersiz yetenekleriyle ilgili bilimsel değerlendirme ve öneriler sunuyor.
Bütün bunlara ek olarak; Huawei Band 6, bilinmeyen numaraları akıllıca belirleyebiliyor, müzik çalmayı ayarlayabiliyor ve kamera deklanşörünü uzaktan kontrol edebiliyor.
Renk seçenekleri ve fiyat
Band 6, Grafit Siyahı, Amber Gün Doğumu ve Sakura Pembesi olmak üzere 3 ayrı renkte ön satışa sunuldu. 549 TL fiyat etiketine sahip olan Band 6 için ön sipariş vermek isteyenler; Huawei Online Mağaza üzerinden vade farksız 4 taksitle akıllı bilekliklerini şimdiden satın alabiliyorlar.
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