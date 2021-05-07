Oppo Enco Air TWS Kulaklık, Ülkemizde Satışa Sunuldu

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Oppo’nun yeni kablosuz kulaklık modeli Enco Air, Oppo’nun TWS kulaklık segmentinde kullanıcılara sunduğu, ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’yla öne çıkıyor. Oppo Enco Air, bu sertifikayı bağımsız bir kuruluştan alan ilk TWS kulaklık olarak da tarihe geçti.

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Oppo Enco Air neler sunuyor?

Oppo Enco Air’in en çok öne çıkan özelliği, Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olması diyebiliriz. Bu hamleyle bir ilke imza atmış olan Oppo, bakalım Enco Air modeliyle tüketicilerin ilgisini de üzerine daha fazla çekmeyi başarabilecek mi.

Oppo Enco Air mat dokuya sahip bir şarj kutusuyla sunuluyorken; üst kapak yarı saydam bir tasarıma sahip. Rahat bir kullanım sağlamak için de, kulağa sıkı ve konforlu bir şekilde oturması amaçlanan yarı kulak içi bir tasarıma sahip. Kulaklıkların ağırlığıysa 3.75 gram. Ağırlık verisini dikkate aldığımız zaman, bu kulaklığın kulağınızda ciddi bir yük oluşturmayacağını söylemek zor değil. Ayrıca IPX4 sertifikasına da sahip olan kulaklık, günlük kullanımda terleme vs. gibi durumlarda sıvı geçişine izin vermeyerek; bozulma gibi durumların önüne geçebiliyor.

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Oppo Enco Air modelinin ses kalitesi nasıl

12 mm boyutta kompozit titanyum sürücülere sahip olan Oppo Enco Air, Oppo’nun belirttiği kadarıyla bas güçlendirici kanallarla desteklenmiş. Oppo’nun açıkladığı kadarıyla bu sayede Enco Air’den, kalın ve güçlü baslar ile; bozulmamış orta aralıklardan tiz tonlara kadar dengeli bir ses kombinasyonu elde edilebiliyor. Bu da, her tarzdan müzik dinleyicisinin Oppo Enco Air ile dilediği tarzda eksiksiz bir ses deneyimi yaşamasını sağlayabilir. Aynı zamanda bu akustik denge, AAC ve SBC kodekleriyle desteklenmiş. Bu iki kodek de kullanıcılara daha ayrıntılı, gerçek ve yüksek kaliteli bir ses deneyimi sağlamak için tasarlanan kodekler. Fakat bize kalırsa, aptX desteği de kulaklıkta bulunsa, daha fazla kullanıcının dikkatini üzerine çekmeyi başarabilirdi

Enco Air batarya süresi

Oppo Enco Air’ın hızlı şarj olabilen taşıma kutusu, pil ömrü konusunda endişelenen kullanıcılar için iyi bir seçenek olarak gözüküyor. Şarj kutusu ile kullanıcılar, yalnızca 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar; ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorlar. Böylece kulaklıklar tam şarjda gün boyu kullanım imkanı sunuyor. Sadece kulaklıklar üzerindeki pillerden yararlandığınız zaman da, 4 saate kadar kullanım sağlayabilmeniz mümkün.

Bluetooth 5.2 ve “yoğun yapay zeka destekli çağrı gürültü engelleme “

Kullanıcı deneyimini iyi bir noktaya taşıma isteğine devam eden Oppo, Enco Air modeliyle arama deneyimini de maksimum kalitede sunmak üzere geliştirilen “yoğun yapay zeka destekli çağrı gürültü engelleme” teknolojisiyle desteklenmiş. Senkronize olmayan sesler konusunda endişe duyan kullanıcılar için Enco Air gecikmeyi en aza indirirken; ses iletimi kararlılığını artıran ve parazit miktarını minimum seviyeye indiren Bluetooth 5.2 yongasına sahip. Böylelikle Enco Air, Bluetooth 5.2’yle de tanışma fırsatını bizlere sunmuş.

Oyun severler için düşük gecikme süresi

Oppo, oyun severleri de unutmayarak; Oppo’nun gecikmeyi azaltan Oyun Modu ile birlikte yeni TWS kulaklığında, sorunsuz ve senkronize bir görsel-işitsel deneyim sunmak için yazılım ve donanım çözümlerini bir araya getirmiş. Ek olarak cihaz, eşleştirme konusunda zorluk yaşayanlar için de, kullanıcı şarj kutusu kapağını açtığında anında bağlantı kuran hızlı bir eşleştirme özelliğini Enco Air modelinde sunmuş. Bu kulaklıkta aynı zamanda özelleştirilebilir dokunmatik kontroller ve sesli asistan gibi ek özellikler olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Fiyat

Siyah ve beyaz olmak üzere 2 farklı renk seçeneğine sahip olan Oppo Enco Air’in Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı, Oppo tarafından KDV dahil 649 TL olarak belirlenmiş durumda.