Akıllı Telefonlar
OPPO Reno 6 Serisi’nin Tanıtım Tarihi Sızdırıldı!
OPPO‘nun yeni akıllı telefon modellerini barındıran OPPO Reno 6 Serisi‘nin çıkış tarihi sızdırıldı. İşte OPPO Reno 6 modellerinin tanıtım tarihi ve bilinen özellikleri..
OPPO kısa süre önce Reno 5 Serisi ile karşmıza çıkmıştı. Ülkemizde son bir hafta içerisinde görülen Reno 5 modelinin kutu açılışı bile henüz yeni yapıldı. Ancak OPPO hızlı davranarak yeni serisi Reno 6’nın çalışmalarını tamamlamış gibi gözüküyor. Çünkü gelen sızıntılara göre OPPO Reno 6 Serisi yakın bir tarihte tanıtılacak.
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Yaklaşık 4 ay önce Çin’de tanıtılan OPPO Reno 5 Serisi gerçekten beklenilen bir model olmuştu. Özellikle Reno 4 modelleri ile dikkat çeken OPPO’nun yeni serisi gerçekten merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde 4999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan Reno 5 tüm özellikleri ile ilgi çekici bir model olduğunu kanıtlamıştı. Ancak OPPO, Reno 5 modellerinin yeni satışa sunulmuş olmasına rağmen yeni serisini hazırladı bile. Gelin OPPO Reno 6 Serisi‘nin detaylarına bakalım.
Reno 6 Serisi Mayıs 2021’de tanıtılabilir!
Çin’den gelen sızıntılara göre OPPO, Mayıs ayı içerisinde bir lansman düzenlemeyi planlıyor. Bu lansmanda bir veya daha fazla akıllı TV modeli tanıtmayı planlayan OPPO, sürpriz modellerle karşımıza çıkacak gibi duruyor. Keza sızıntılara göre OPPO Reno 6 Serisi‘nin bu lansmanda tanıtılacağı söyleniliyor.
Tam olarak 22 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek olan lansmanda büyük ihtimalle OPPO Reno 6 Serisi modellerinin tüm özellikleri ortaya dökülecek. Ancak şimdiden bilinen bazı detaylar mevcut. Gelin OPPO Reno 6 Serisi’nin özelliklerine göz atalım.
OPPO Reno 6 modellerinin özellikleri!
OPPO Reno 6 Serisi karşımıza üç farklı model ile çıkıyor. OPPO Reno 6, OPPO Reno 6 Pro ve OPPO Reno 6 Pro Plus olarak adlandırılacak olan yeni modeller gerçekten yüksek özellikler taşıyor diyebiliriz. Gelen sızıntılara göre Reno 6 modelinin Dimensity 1200 yonga setine sahip olacağı biliniyor. 90Hz yenileme hızına sahip bir ekran ile gelecek olan Reno 6, 4500mAh‘lik bir pili de üzerinde taşıyacak. Ve 65W kablolu, 30W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak.
Reno 6 Pro modeline baktığımızda ise Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 870 yonga setinin kullanıldığını görüyoruz. Yine bu model de 90Hz yenileme hızına sahip bir ekran ve 4500mAh‘lik batarya ile gelecek. Tabi bu cihazda da 65W kablolu, 30W kablosuz hızlı şarj desteği sunulacak.
Serinin en güçlü modeline baktığımızda ise karşımıza Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti çıkıyor. 5G destekli OPPO Reno 6 Pro Plus, diğer modellerden farklı olarak 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran ile birlikte geliyor. Ancak batarya tarafında diğer modellerde de olduğu gibi 65W kablolu, 30W kablosuz hızlı şarj destekli 4500mAh‘lik bir pil taşıyor.
OPPO Reno 6 Serisi hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. OPPO Reno5 modellerinin yeni yeni görülmesine aldırış etmeyerek yeni bir seriyi karşımıza çıkarmayı planlıyor. Aşağıya sizler için Reno 5’in teknik özelliklerini bıraktık. Sizce OPPO Reno 5 ve Reno 6 modelleri arasında ciddi farklar olacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bakalım gerçekten OPPO Reno 6 Serisi gerçekten 22 Mayıs’ta tanıtılacak mı?
Oppo Reno 5’in teknik özellikleri!
- Ekran: 6,43 inç Full HD+ 90 Hz AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 720G
- RAM: 8GB
- Depolama: 128GB
- Ön Kamera: 44 MP
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 65W hızlı şarj destekli 4300 mAh
- Bağlantı: 5G, çift 4G VoLTE
- İşletim Sistemi: Android 11, ColorOS 11.1
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Akıllı Telefonlar
Huawei P50, tasarımı ve teknik özellikleriyle yeniden görüntülendi!
Popüler bir sızıntı kaynağı, Huawei’nin henüz piyasaya sürülmeyen yeni amiral gemisi modeli P50 hakkında yeni detaylar ortaya çıkardı. Sızıntı, bu yıl haziran ayında çıkmasını beklediğimiz serinin taban modelinin prototipini fotoğraflarıyla birlikte gösteriyor. Amiral gemisi segmentte olan ve Huawei fanları tarafından beklenen modelin tasarım ve teknik özellikleri de sızıntıda detaylandırıldı.
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Huawei P50 hakkında neler biliyoruz?
Digital Chat Station, Huawei P50 serisinin çarpıcı detaylarını ve prototip fotoğraflarını paylaşmıştı. Paylaşılan detaylar, tasarım, kamera kurulumu, işletim sistemi ve modelin diğer birkaç özelliğini içeriyordu. Popüler bir konsept yaratıcısı olan HoiNDI, yaptığı takip analizi sonucunda P50 serisinin rendarlarını ortaya çıkardı. P50 ile ilgili daha önceki bazı sızıntılar, cihazın Kirin 9000 yonga seti, güçlü pil ömrü, hızlı şarj özellikleri ve 6.3 inçlik ekran ile geleceğini gösteriyordu. Ayrıca Huawei P50’nin P50 serisinin temel modeli olacağını tahmin ediyoruz. Ancak ilerleyen tarihlerde bir Lite modelin çıkması da muhtemel gözüküyor.
Bugün ortaya çıkan sızıntılarda, cihazın önümüzdeki birkaç hafta içerisinde piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Ayrıca sızıntı kaynağı, Huawei’nin kendi geliştirdiği işletim sistemi olan HarmonyOS ile ilgili de bazı bilgiler paylaştı. Kaynağa göre HarmonyOS, ABD ambargosu sonrasında Huawei’nin temel odak noktası haline geldi. Bu yıl ise yeni işletim sisteminin testlerde sona gelmesi nedeniyle bu alandaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bununla birlikte, önümüzdeki haftalarda çıkması beklenen P50 serisi telefonlar, HarmonyOS ile kutudan çıkan ilk cihazlar olacak.
P50’nin prototip fotoğrafları, cihazın merkez delikli selfie kamerası tasarımına sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca prototipe göre telefonun silindirik bir kamera dizilimi mevcut. Bu kamera dizilimi dört adet kamera içeriyor. Bununla birlikte kamera sistemi, LED flaş teknolojisinden de destek alıyor. Huawei P50’nin fiyatı hakkında henüz hiçbir detay yok. Ayrıca hala birkaç detay ve özellik bilgisi eksik. Sızan bu fotoğrafların ve renderların kesin bir şekilde P50 serisine ait olduğunu söyleyemeyiz. Önümüzdeki haftalarda cihaz hakkında daha kesin bilgiler duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Huawei P40 ve P40 Pro’nun teknik özellikleri
Huawei P40:
- Ekran: 6,1 inç 1080 x 2340 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 60 Hz ekran tazeleme hızı
- İşlemci: Kirin 990
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB dahili, 256 nanoSD kart desteği
- Arka Kamera:
- 50 MP f/1.9 geniş açılı,
- 16 MP f/2.2 ultra geniş açılı
- 8 MP f/2.4 3x optik zoom telefoto
- Ön Kamera: 32 MP, f/2.2, 26mm geniş açılı ve kızılötesi sensör
- Batarya: 3.800 mAh
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C
- İşletim Sistemi: Android 10
Huawei P40 Pro:
- Ekran: 6,58 inç 1200 x 2640 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 90 Hz ekran tazeleme hızı
- İşlemci: Kirin 990
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB – 256 GB dahili, 256 nanoSD kart desteği
- Arka Kamera:
- 50 MP f/1.9 geniş açılı,
- 40 MP f/1.8 ultra geniş açılı,
- 12 MP f/3.4 5x optik zoom telefoto, OIS
- 3B derinlik sensörü
- Ön Kamera: 32 MP, f/2.2, 26mm geniş açılı
- Batarya: 4200 mAh
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C
- İşletim Sistemi: Android 10
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Ultra Sonunda Avrupa’da Satışa Sunuluyor!
Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 11 Ultra sonunda Avrupa’ya geliyor. İşte Mi 11 Ultra’nın Avrupa satış tarihi ve cihazın detayları.
Son dönemde Mi 11 Serisi ile oldukça fazla konuşulan Xiaomi, bir süre önce yeni modellerini tanıttı. Mi 11 Serisi ile yoğun ilgi gören şirket, modellerini satışa sundu bile. Serinin yüksek özelliklere sahip modeli Mi 11 Ultra ise sırayla birçok ülkede görülmeye başlandı. Şimdi sıra Avrupa ülkelerinde.
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Xiaomi daha önceki amiral gemisi modellerini Avrupa’da satışa sunmamıştı. Hatta Xiaomi Mi 10 Ultra bile Avrupa ülkelerinde bulunmuyor. Yanlızca Çin’e özel olarak sunulan Mi 10 Ultra’dan sonra Xiaomi‘nin politikası da değişmiş gibi gözüküyor. Çünkü Xiaomi’nin 2021 Mart ayında tanıttığı yeni modeli Xiaomi Mi 11 Ultra Avrupa’ya geliyor.
Yaklaşık 1 ay önce karşımıza çıkan Mi 11 Ultra, 11 Mayıs tarihinde Avrupa’da satışa sunulacak. Birçok ülkede görülecek Xiaomi’nin amiral gemisi modeli Mi 11 Ultra ilk olarak Hollanda‘da satışa sunulacak. Sonra sırayla birçok ülkede satışta olacak. Tabiki Avrupa‘da satışa sunulması nedeniyle cihazın Türkiye’de de satılması planlanılıyor. Şimdi gelin cihazın Türkiye fiyatına ve özelliklerine göz atalım.
Xiaomi Mi 11 Ultra’nın özellikleri!
Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi ünvanını Qualcomm‘un Snapdragon 888 yonga setinden alıyor. Grafik işlemci tarafında Adreno 660‘ı kullanan cihaz, işlemcisi nedeniyle 5G desteği de sunuyor. Tüm bu birimleri 8GB ve 12GB RAM bellek ile destekleyen cihaz performans tarafında gerçekten doyurucu bir kullanım sunuyor.
6.81 inç büyüklüğünde 3200 X 1440 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran ile birlikte gelen Xiaomi Mi 11 Ultra, 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Yine ön tarafında 20MP’lik bir selfie kamerası taşıyan Mi 11 Ultra, arka tarafında canavar gibi üç adet kamera taşıyor. 50MP‘lik ana kamera ile gelen cihaz, 48MP‘lik telefoto sensörü ve 48MP‘lik geniş açılı sensörü de üzerinde taşıyor.
256GB ve 512GB depolama seçenekleri ile birlikte gelen Mi 11 Ultra, elektriksel anlamda gücünü 5000mAh‘lik pilinden alıyor. 67W kablolu ve kablosuz hızlı şarj desteği sunan cihaz, işletim sistemi tarafında Android 11 destekli MIUI 12‘yi kullanıyor. Şimdi gelin IP68 toza ve suya karşı dayanıklılık sertifikasına sahip olan Mi 11 Ultra’nın fiyatına da göz atalım.
Xiaomi Mi 11 Ultra’nın fiyatı!
Xiaomi’nin Avrupa‘da satışa sunulacak olan yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 11 Ultra‘nın Avrupa satış fiyatı da belli. Mi 11 Ultra en baz modelinde 1199 Euro (12000 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyatlar seçtiğiniz versiyonun RAM ve depolama özelliklerine göre artacak.
Xiaomi Mi 11 Ultra‘nın fiyatına baktığımızda ülkemizde 12000TL civarında olacağını görüyoruz. Cihaz eğer ülkemizde bu fiyatla satışa sunulursa satış rakamlarının düşük olacağını tahmin ediyoruz. Keza ülkemizde fiyat/performans modelleri ile bilinen Xiaomi‘nin 12 bin TL civarında fiyat etiketine sahip bir model ile karşımıza çıkması tartışma konusu olacaktır. Bakalım Mi 11 Ultra ülkemize gelecek mi? Sizce Mi 11 Ultra’nın Türkiye satış fiyatı ne kadar olur?
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Akıllı Telefonlar
Zenfone 8 serisi ile alakalı yeni teknik detaylar ortaya çıktı!
Asus, Zenfone 8 serisi için artık geri sayıma geçti. Yakın bir zamanda piyasaya çıkması beklenen akıllı telefon ile alakalı da her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Dönen kamerası ile yenilikçi anlayışa sahip olan seri görünüşe göre tasarım anlayışında değişime gidiyor. Firma yaptığı Twitter paylaşımı ile birlikte serinin tasarım detaylarına dair ilk ipuçlarını verdi. Ayrıca 3.5 mm‘lik kulaklık girişi de seri için geri dönecek gibi gözüküyor.
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Zenfone 8 serisinde tasarım değişikliğine gidiliyor!
Akıllı telefon dünyasında öne çıkmak isteyen Asus, yeni adımlar atmaya devam ediyor. Hali hazırda oyuncu odaklı akıllı telefon rekabetinde ön planda olan firma, daha normal standartlarda da iş yapmak istiyor. Zenfone serisi ile piyasada önemli bir alternatif olmak isteyen akıllı telefon üreticisi, sıra dışı tasarım anlayışı ile ön plana çıkıyordu. Dönen kamera sistemi ile tam ekran deneyimi vadeden akıllı telefon üreticisi, olumlu yorum almayı da başarmıştı. Zenfone 6 ile başlayan ve daha sonrasında Zenfone 7 ile devam eden bu tasarım anlayışına veda etme zamanı geldi. Akıllı telefon üreticisi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte seri ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkardı. Tasarım detayları ortaya çıkan seri günümüz akıllı telefonlarına daha çok benzeyecek. İlk gelen görüntülere göre serideki üç model de artık delikli ekran teknolojisine sahip olacak.
Did you miss me?
Know more : https://t.co/ig6Hay5mlo#Zenfone8 #BigonPerformanceCompactinSize
— ASUS (@ASUS) April 29, 2021
Zenfone 8 Mini, Zenfone 8 ve Zenfone 8 Pro olmak üzere üç farklı modele sahip olacak seri, sevilen tasarım anlayışına da son verecek. Delikli ekran teknolojisi ile piyasaya çıkacak seri, OLED panele sahip olacak. Ayrıca serideki cihazların 1080p çözünürlüğe sahip olacağı iddia ediliyor. Yine ortaya çıkan iddialara göre serideki bütün cihazlar 120 Hz ekran yenileme hızı ile piyasadaki yarışa dahil olacaklar. Sol üst tarafta bir adet ön kamera bulunan seride kamera özellikleri belli olmadı. Bununla birlikte cihazların olası arka kamera kurulumu da merak ediliyor. Zira önceki modellerde dönen mekanizma sayesinde tek bir kamera kurulum ile hem ön hem arka kamera ihtiyacı gideriliyordu. Ancak artık iki farklı kamera kurulumu kullanıcıların karşısına çıkacak. Bununla birlikte Zenfone 6 serisinden bu yana yer almayan bir özellik geri dönüyor. Zenfone 8 serisindeki cihazlar artık 3.5 mm‘lik kulaklık girişine sahip olacaklar. Çoğu akıllı telefon kullanıcısının oldukça istediği bu özellik seriye geri dönüş yapıyor.
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Zenfone 8 serisi Snapdragon 888 ile piyasaya çıkacak!
Tasarım itibariyle günümüz cihazlarına benzeyecek olan akıllı telefon serisi, amiral gemisi klasmanında yarışa dahil olacak. Serideki üç cihazın da Snapdragon 888 işlemcisine sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bununla birlikte serinin baz modeli geçtiğimiz hafta Geekbench platformuna uğramıştı. Tekli çekirdek performansında 1124 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise 3669 puan almayı başarmıştı. Akıllı telefon 8 GB RAM ile Geekbench listesinde görüntülenmişti. Ancak gelen bilgilere göre seride 12 ve 16 GB RAM‘li seçeneklerin de olacağı ortaya çıktı. Ayrıca akıllı telefonlar Android 11 işletim sistemi ile piyasaya çıkacaklar. Amiral gemisi serinin Mini versiyonu ile alakalı da ilave bazı bilgiler ortaya çıktı. Serinin küçük üyesinin ekran boyutu belli oldu. Delikli ekrana sahip olacağı Twitter paylaşımı ile kesinleşen akıllı telefon 5.29 inçlik ekran ile geliyor. Ayrıca akıllı telefon 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu batarya da 30W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.
Firma serinin Mini üyesi ile birlikte Snapdragon 888 işlemcisine sahip en küçük cihazı çıkarmaya hazırlanıyor. Serinin diğer iki modeli ile alakalı bu tarz bilgiler ne yazık ki ortaya çıkmadı. Ancak baz modelin ve Pro modelin farklı özelliklere sahip olması beklenmiyor. Cihazlar arasındaki en büyük farkların ekran boyutları ve kamera özellikleri kısmında olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte bu bilgiler iddiadan öteye gidemiyor henüz. Akıllı telefonlar amiral gemisi rekabetinde öne çıkmak istiyor. Asus Zenfone 8 serisini 12 Mayıs tarihinde resmi olarak tanıtacak. Bununla birlikte serinin detaylı teknik özelliklerine o tarihte ulaşmış olacağız. Bakalım amiral gemisi seri beklentilerin üzerine çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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