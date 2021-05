OPPO Reno 6 Serisi’nin Tanıtım Tarihi Sızdırıldı!

Asus, Zenfone 8 serisi için artık geri sayıma geçti. Yakın bir zamanda piyasaya çıkması beklenen akıllı telefon ile alakalı da her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Dönen kamerası ile yenilikçi anlayışa sahip olan seri görünüşe göre tasarım anlayışında değişime gidiyor. Firma yaptığı Twitter paylaşımı ile birlikte serinin tasarım detaylarına dair ilk ipuçlarını verdi. Ayrıca 3.5 mm‘lik kulaklık girişi de seri için geri dönecek gibi gözüküyor.

Göz atmak isteyebilirsiniz; BenQ, Dünyanın İlk 4K HDR 16ms Oyun Projektörü TK700STi 4K Modelini Satışa Sundu!

Akıllı telefon dünyasında öne çıkmak isteyen Asus, yeni adımlar atmaya devam ediyor. Hali hazırda oyuncu odaklı akıllı telefon rekabetinde ön planda olan firma, daha normal standartlarda da iş yapmak istiyor. Zenfone serisi ile piyasada önemli bir alternatif olmak isteyen akıllı telefon üreticisi, sıra dışı tasarım anlayışı ile ön plana çıkıyordu. Dönen kamera sistemi ile tam ekran deneyimi vadeden akıllı telefon üreticisi, olumlu yorum almayı da başarmıştı. Zenfone 6 ile başlayan ve daha sonrasında Zenfone 7 ile devam eden bu tasarım anlayışına veda etme zamanı geldi. Akıllı telefon üreticisi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte seri ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkardı. Tasarım detayları ortaya çıkan seri günümüz akıllı telefonlarına daha çok benzeyecek. İlk gelen görüntülere göre serideki üç model de artık delikli ekran teknolojisine sahip olacak.

Did you miss me?

Know more : https://t.co/ig6Hay5mlo#Zenfone8 #BigonPerformanceCompactinSize

— ASUS (@ASUS) April 29, 2021