OPPO Reno 6 Serisi’nin Tanıtım Tarihi Sızdırıldı!

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OPPO‘nun yeni akıllı telefon modellerini barındıran OPPO Reno 6 Serisi‘nin çıkış tarihi sızdırıldı. İşte OPPO Reno 6 modellerinin tanıtım tarihi ve bilinen özellikleri..

OPPO kısa süre önce Reno 5 Serisi ile karşmıza çıkmıştı. Ülkemizde son bir hafta içerisinde görülen Reno 5 modelinin kutu açılışı bile henüz yeni yapıldı. Ancak OPPO hızlı davranarak yeni serisi Reno 6’nın çalışmalarını tamamlamış gibi gözüküyor. Çünkü gelen sızıntılara göre OPPO Reno 6 Serisi yakın bir tarihte tanıtılacak.

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Yaklaşık 4 ay önce Çin’de tanıtılan OPPO Reno 5 Serisi gerçekten beklenilen bir model olmuştu. Özellikle Reno 4 modelleri ile dikkat çeken OPPO’nun yeni serisi gerçekten merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde 4999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan Reno 5 tüm özellikleri ile ilgi çekici bir model olduğunu kanıtlamıştı. Ancak OPPO, Reno 5 modellerinin yeni satışa sunulmuş olmasına rağmen yeni serisini hazırladı bile. Gelin OPPO Reno 6 Serisi‘nin detaylarına bakalım.

Reno 6 Serisi Mayıs 2021’de tanıtılabilir!

Çin’den gelen sızıntılara göre OPPO, Mayıs ayı içerisinde bir lansman düzenlemeyi planlıyor. Bu lansmanda bir veya daha fazla akıllı TV modeli tanıtmayı planlayan OPPO, sürpriz modellerle karşımıza çıkacak gibi duruyor. Keza sızıntılara göre OPPO Reno 6 Serisi‘nin bu lansmanda tanıtılacağı söyleniliyor.

Tam olarak 22 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek olan lansmanda büyük ihtimalle OPPO Reno 6 Serisi modellerinin tüm özellikleri ortaya dökülecek. Ancak şimdiden bilinen bazı detaylar mevcut. Gelin OPPO Reno 6 Serisi’nin özelliklerine göz atalım.

OPPO Reno 6 modellerinin özellikleri!

OPPO Reno 6 Serisi karşımıza üç farklı model ile çıkıyor. OPPO Reno 6, OPPO Reno 6 Pro ve OPPO Reno 6 Pro Plus olarak adlandırılacak olan yeni modeller gerçekten yüksek özellikler taşıyor diyebiliriz. Gelen sızıntılara göre Reno 6 modelinin Dimensity 1200 yonga setine sahip olacağı biliniyor. 90Hz yenileme hızına sahip bir ekran ile gelecek olan Reno 6, 4500mAh‘lik bir pili de üzerinde taşıyacak. Ve 65W kablolu, 30W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak.

Reno 6 Pro modeline baktığımızda ise Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 870 yonga setinin kullanıldığını görüyoruz. Yine bu model de 90Hz yenileme hızına sahip bir ekran ve 4500mAh‘lik batarya ile gelecek. Tabi bu cihazda da 65W kablolu, 30W kablosuz hızlı şarj desteği sunulacak.

Serinin en güçlü modeline baktığımızda ise karşımıza Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti çıkıyor. 5G destekli OPPO Reno 6 Pro Plus, diğer modellerden farklı olarak 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran ile birlikte geliyor. Ancak batarya tarafında diğer modellerde de olduğu gibi 65W kablolu, 30W kablosuz hızlı şarj destekli 4500mAh‘lik bir pil taşıyor.

OPPO Reno 6 Serisi hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. OPPO Reno5 modellerinin yeni yeni görülmesine aldırış etmeyerek yeni bir seriyi karşımıza çıkarmayı planlıyor. Aşağıya sizler için Reno 5’in teknik özelliklerini bıraktık. Sizce OPPO Reno 5 ve Reno 6 modelleri arasında ciddi farklar olacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bakalım gerçekten OPPO Reno 6 Serisi gerçekten 22 Mayıs’ta tanıtılacak mı?

Oppo Reno 5’in teknik özellikleri!