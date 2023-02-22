Oppo ülkemizde genel olarak akıllı telefonları ile tanıdığımız bir firma. Ancak Oppo akıllı telefonlarının yanı sıra aynı zamanda ekosistem ürünleri de üretiyor. Bunlardan birisi de Enco serisi TWS (Tam Kablosuz) kulaklıklar. Ekosistem tarafında daha da büyümek isteyen Çinli şirket bu ayın başlarında Oppo Enco Air 3 isimli TWS kulaklığını piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün kulaklık Çin pazarında da satışa sunuldu.

Oppo Enco Air 3 bir önceki nesil olan Oppo Enco Air 2’ye tasarım açısından çok benziyor. İki nesilde AirPods-vari silikonsuz bir tasarıma sahip. Ancak kutu tasarımlardan değişikliğe gidilmiş. Oppo Enco Air 3’te yarı saydam bir kapağa sahip kutu kullanılmış.

Oppo Enco Air 3, 13.4 mm büyüklükte – TWS kulaklıklar için gerçekten çok büyük – bir sürücüye sahip. Ayrıca Oppo’nun N48 neodimyum mıknatıs ve 1,9 m bakır-alüminyum alaşım bobine ev sahipliği yapıyor. Bu da kulaklığa optimum hassasiyet kazandırıyor.

TWS kulaklık, Tensilica Cadence HiFi 5 Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) ile birlikte geliyor. HiFi 5 DSP mimarisi, Enco Air 2’dekinden 25 kat daha güçlü olmasıyla öne çıkıyor. Kulaklığın Bluetooth 5.3 desteği de mevcut.

Bütün bunların yanı sıra kulaklığın IP54 sertifikası da bulunuyor. Cihaz 47ms gecikme süresine sahip. Batarya tarafında ise tam şarjla 6 saat çalışabiliyor. Kutusu ile birlikte ise bu süre 31 saate kadar uzayabiliyor.

Fiyat tarafında ise Oppo Enco Air 3 Çin pazarında 189 yuan (27 dolar) fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Kulaklık Hindistan pazarında 2.999 rupi (36 dolar) fiyat etiketi ile satılıyor.