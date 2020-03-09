Oppo Akıllı TV modellerini 2020’nin 2. yarısında tanıtacak

Oppo, son zamanlarda akıllı telefon sektöründe yakaladığı başarıyı başka sektörlere de yansıtabilmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde Enco Free TWS Earbuds modeli ile kablosuz kulaklık pazarına; birkaç gün önce de Oppo Watch modeli ile akıllı saat pazarına giren Oppo; akıllı TV sektörünü de gözüne kestirdi.

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Oppo Akıllı TV modelleri 2020 yılının ikinci yarısında karşımıza çıkacak

Kesin tarih belirtilmemekle beraber; şirketin üst düzey yetkilisi Liu Bo tarafından Oppo’nun akıllı tv modellerinin 2020 yılının ikinci yarısında tanıtılacağı belirtildi. Ayrıca Liu Bo, IOT yani nesnelerin interneti konusundaki teknolojilere odaklanacaklarını ve bu teknolojiyi kişisel kullanım, aile içi kullanım, seyahat kullanımı ve ofis kullanımı olmak üzere dört ana başlık altında ele alarak geliştirecekleri ürünlerde kullanacaklarını belirtti. Liu Bo, Oppo markası olarak kullanıcılara IOT kapsamında geniş bir ürün yelpazesi sağlamak istediklerini de eklemesine rağmen; bu cihazlar ile alakalı veya bu yıl göreceğimiz Oppo akıllı TV modelleri ile ilgili hiçbir detay vermedi.

Ayrıca bildiğimiz üzere bu sene Mobil Dünya Kongresi (MWC), Covid-19 salgını dolayısıyla iptal edilmişti. Oppo’nun alt markası olarak yer alan Realme, MWC’de Realme Smart TV’yi duyuracaktı; fakat MWC’nin iptali ile bu lansman gerçekleşememişti ve ertelenmişti. Ertelenen Realme Smart TV lansmanının ise yakın zamanda gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Umarız Oppo ve Realme’nin de akıllı TV sektörüne girişiyle beraber pazarda rekabet artar ve Sony, Samsung, LG gibi dev şirketlerin TV sektöründeki hegemonyası bir nebze olsun azalır.