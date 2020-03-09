Akıllı TV
Oppo Akıllı TV modellerini 2020’nin 2. yarısında tanıtacak
Oppo, son zamanlarda akıllı telefon sektöründe yakaladığı başarıyı başka sektörlere de yansıtabilmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde Enco Free TWS Earbuds modeli ile kablosuz kulaklık pazarına; birkaç gün önce de Oppo Watch modeli ile akıllı saat pazarına giren Oppo; akıllı TV sektörünü de gözüne kestirdi.
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Oppo Akıllı TV modelleri 2020 yılının ikinci yarısında karşımıza çıkacak
Kesin tarih belirtilmemekle beraber; şirketin üst düzey yetkilisi Liu Bo tarafından Oppo’nun akıllı tv modellerinin 2020 yılının ikinci yarısında tanıtılacağı belirtildi. Ayrıca Liu Bo, IOT yani nesnelerin interneti konusundaki teknolojilere odaklanacaklarını ve bu teknolojiyi kişisel kullanım, aile içi kullanım, seyahat kullanımı ve ofis kullanımı olmak üzere dört ana başlık altında ele alarak geliştirecekleri ürünlerde kullanacaklarını belirtti. Liu Bo, Oppo markası olarak kullanıcılara IOT kapsamında geniş bir ürün yelpazesi sağlamak istediklerini de eklemesine rağmen; bu cihazlar ile alakalı veya bu yıl göreceğimiz Oppo akıllı TV modelleri ile ilgili hiçbir detay vermedi.
Ayrıca bildiğimiz üzere bu sene Mobil Dünya Kongresi (MWC), Covid-19 salgını dolayısıyla iptal edilmişti. Oppo’nun alt markası olarak yer alan Realme, MWC’de Realme Smart TV’yi duyuracaktı; fakat MWC’nin iptali ile bu lansman gerçekleşememişti ve ertelenmişti. Ertelenen Realme Smart TV lansmanının ise yakın zamanda gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Umarız Oppo ve Realme’nin de akıllı TV sektörüne girişiyle beraber pazarda rekabet artar ve Sony, Samsung, LG gibi dev şirketlerin TV sektöründeki hegemonyası bir nebze olsun azalır.
Akıllı TV
Xiaomi Mi TV 5, 75 inç seçeneğiyle satışa çıkıyor
Çin’in devleşmekte olan şirketi Xiaomi, akıllı TV pazarında da öne çıkmaya çalışıyor. Hatta Xiaomi, TV sektöründe şimdiden Çin ve Hindistan pazarını domine etme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mi Tv 5 serisinin 55 ve 65 inçlik modelleriyle başarılı bir satış grafiği yakalayan Xiaomi; serinin 75 inçlik modelini de satışa sunuyor.
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Xiaomi Mi TV 5 serisinde 75 inçlik versiyonun fiyatı ne kadar olacak
2019 yılının Kasım ayında Xiaomi, Mi TV 5 ve Mi TV 5 Pro serisini duyurmuştu. Mi TV 5’in 55 inçlik modeli 433 Dolar, 65 inçlik modeli ise 577 Dolar olarak duyurulmuştu. Mi TV 5 Pro modellerinde ise fiyatlar 55 inçlik model 534 Dolar, 65 inçlik model ise 721 Dolar idi. Yeni satışa sunulacak olan 75 inç modellerde ise standart versiyon 1354 Dolar, Pro versiyon ise 1442 Dolar’dan satışa sunulacak.
Bildiğiniz üzere Mi TV 5 serisi Xiaomi’nin üst düzey, ultra ince televizyonlarının bulunduğu serisi. Bu cihazların kalınlığı sadece 5.9 mm. Bu modeller 4K çözünürlüklü, geniş renk skalasını da içinde barındıran panellere sahip ve bu modellerde ekran kasa oranı %97. Yani Xiaomi bu seride neredeyse çerçevesiz bir tasarım yakalamayı başardı. Performans tarafında ise Mi TV 5 serisi 12 nm’lik süreçle üretilen, Amlogic T972 işlemcisini barındırıyor. Ayrıca 8K çözünürlük ve Dolby desteği de mevcut.
Akıllı TV
Samsung, bu yıl 8 milyon QLED TV satmayı planlıyor
14 yıldır TV sektöründe lider üreticilerden olan Samsung; son dönemde QLED TV’leri ile adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl ise QLED TV’lerde 8 milyon satış yapmayı hedefleyen Samsung, LG ve Sony’i de alt etmek istiyor.
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Samsung, TV sektöründe ne durumda
Bu yıl 8 milyon QLED TV satmayı hedefleyen Samsung, geçtiğimiz yıl yani 2019’da 5,3 milyon satabildi. Bu da demek oluyor ki geçen yılla kıyasladığımızda; Samsung bu yıl üst segment televizyon satışlarında %50’lik bir artış hedefliyor. Samsung her ne kadar Sony ve LG’yi ana rakipleri olarak belirlese de TV pazarında sektör çok büyük, Philips, Hisense, Xiaomi, Toshiba, Panasonic gibi birçok fazla marka sıkı rekabet halinde. Hatta bu markaların geçtiğimiz yıldaki satış rakamlarını incelediğimiz zaman ise Vizio 380.000, Huawei ve TCL 500.000 QLED TV satmış. Bunlar çok ciddi rakamlar olmakla beraber Samsung’un kendisine koyduğu bu hedefin ne kadar gerçekçi olduğu ise merak konusu.
QLED TV satışları Samsung’un TV sektöründeki satış oranlarının sadece %12.1’ine denk gelmesine rağmen Samsung prestij konusu olarak da QLED TV satışlarını çok ciddiye alıyor. Samsung’un aksine LG ve Sony ise OLED TV’lere odaklanmış durumda. Samsung’un QLED TV satışları LG’nin OLED TV satışlarının iki katı kadar fazla olmakla beraber geçtiğimiz yıl Samsung, TV satışlarında Sony’i de ikiye katladı. Bu yıl TV sektöründe başta LG, Sony ve Samsung olmak üzere lider firmaları büyük bir rekabet bekliyor.
Akıllı TV
The Wall en büyük 8K televizyon modeli olacak
The Wall; Samsung’un en büyük 8K QLED televizyonu olarak bugün Amsterdam’da sergilenecek.
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The Wall ölçüleri ne kadar?
The Wall minimum 219 inç ve maksimum 583 inç‘lik modeller olmak üzere birçok boyutta satışa sunulacak. Ürün gamında tam olarak kaç model bulunacak henüz bilmiyoruz ancak 583 inçlik modelin metrik ölçüm sisteminde 14.81 metre olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Kafanızda daha rahat canlandırabilmeniz için şöyle örnekleyeyim; günümüzde çokça satın alınan 49 inçlik televizyonlardan 12 tanesini bir araya getirerek bu ölçüye ulaşabilirsiniz.
The Wall’un teknik özellikleri neler?
Verilen ilk bilgilere göre tamamen çerçevesiz olarak üretilen bu model aynı zamanda 7 gün 24 saat aralıksız çalışabilecek dayanıklılıkta tasarlanmış. Samsung ayrıca bu ürünle beraber yüksek renk aralığı ve yüksek renk tutarlılığı vadediyor. Üründe kullanılan işlemci yapay zeka destekli ve ürünün yazılımı Tizen 5.5 olarak geliyor. Samsung yetkilileri The Wall’u üretirken ürünün enerji tasarruflu ve doğa dostu olmasına da dikkat ettiklerini belirttiler.
The Wall ne zaman satışa sunulacak?
Yetkililer tarafından ürünün ne zaman satışa sunulacağı konusundaki açıklamaları ise 2020 yılının ilk yarısında ürünün piyasaya çıkacağı ve fiyatının henüz netleşmediği şeklinde oldu.
Elbette bu ürün bireysel kullanıcılardan ziyade iş dünyasında kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş bir ürün. Samsung; sağlık, turizm, pazarlama vb. sektörlerdeki şirketleri bu ürün için potansiyel müşterileri olarak görüyor.