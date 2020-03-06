Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 tanıtıldı: 48 MP kamera ve 120 Hz QHD+ ekran!
Oppo, yeni üst segment cihazı Find X2, bugün Çin’de yapılan lansmanla beraber resmen tanıtıldı. Mobil kamera sensörleri arasında en büyük boyuta sahip olmasıyla dikkat çeken kamerası ve 120 Hz QHD+ ekranıyla fark yaratıyor.
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OPPO, akıllı telefon endüstrisindeki en gelişmiş özelliklere sahip olan yeni Find X2 serisini tanıttı. Yapılan global lansman etkinliğinde konuşan OPPO Batı Avrupa Strateji ve Ürün Pazarlama Başkanı Michael Tran şunları söyledi:
“Find X2 serisi, OPPO’nun ileri teknoloji kabiliyetini ve kararlılığını temsil ediyor. Kullanıcılarımızın günlük yaşamlarındaki ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, onlara gelişmiş mobil teknolojilerle akıllı deneyimler sunmayı amaçlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda OPPO akıllı telefonlarının ekran, fotoğraf, şarj, pil ömrü ve tasarım özelliklerini sürekli olarak yeniliyoruz. Çok yönlü amiral gemimiz Find X2 serisi, akıllı telefon pazarında yeni standartları belirleyecek.”
Oppo Find X2, özelleştirilmiş üç kameralı arka kamera yapısına sahip!
Find X2 serisinde üçlü kamera kombinasyonu yer alıyor. 48MP geniş açılı lens + 48MP ultra geniş açılı lens + 13MP telefoto lens ile donatılan Find X2 serisi, 10x hibrit zoom özelliği ile geliyor.
Find X2 serisindeki geniş açılı ana kamera, özelleştirilmiş bir amiral gemisi sensörü içeriyor. Sony IMX689 sensörü, sektördeki tüm 48MP mobil kamera sensörleri arasında en büyük boyuta sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Çift doğal ISO teknolojisi ve f / 1,7 geniş diyafram ile birleştirilmiş güçlü kamera sensörü, düşük ışıkta bile net fotoğraflar sunuyor.
Find X2, yüzde 100 piksel odaklama ve çok yönlü odaklama yapabilen “All Pixel Omni-directional PDAF” özelliğini destekleyen ilk akıllı telefon oldu.
Find X2, ikinci nesil 10x hibrit zoom ile donatıldı. Yepyeni OIS sürücü çipi, çok odaklı füzyon teknolojisi ve ultra çözünürlük algoritması ile birlikte görüntü üç kamera arasında geçiş yaparken renk ve beyaz dengesinin tutarlılığını sağlayabiliyor. Bu özellik, zoom işlemini daha doğal ve pürüzsüz hale getiriyor.
Kullanıcılar 3cm gibi kısa bir mesafeden 60x’e kadar zoom yapabilmek için üç kamera arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Ultra Gece Modu bütün odak uzaklıklarında 60x’e kadar yakınlaştırma imkanı sağlarken, telefoto gece çekimi de kolaylıkla yapılabiliyor. Maksimum 30x pürüzsüz zoom özelliği aynı zamanda video çekimde de kullanılabiliyor.
Find X2 serisi, Ultra Sabit Video özelliğini sunuyor. 48MP ve 120° ultra geniş açılı objektife dayanan yepyeni geliştirilmiş görüntü sabitleme algoritması sayesinde, kullanıcılar kolayca geniş açı video kareleri yakalayabiliyor.
Find X2 serisi, 4K 60fps video çekimini desteklemekle birlikte aynı zamanda Canlı HDR video kaydını da destekliyor. Bu teknolojiler, 10 bit video kaydını, piksel düzeyinde gerçek zamanlı derecelendirme pozlamasını desrekliyor. Video renk kalibrasyonunu entegre ederek, arkadan aydınlatmalı sahnelerde vurguları daha net hale getirebiliyor ve video efektine doku katabiliyor.
Günümüzde akıllı telefonlarla çekilen yüksek kaliteli içeriklerin kolay bir şekilde düzenlenmesi ve paylaşması büyük önem taşıyor. Bu nedenle Find X2 serisinde; eğlenceli kayıt, kolay düzenleme ve hızlı paylaşım özelliklerini birleştiren Soloop video düzenleme aracı bulunuyor. Böylece kullanıcılar tek bir dokunuşla şaşırtıcı videoları düzenleyebiliyor ve kişisel hikâyelerini paylaşabiliyor.
Bir milyardan fazla renkli ekran kapasitesine sahip 120Hz QHD + Ultra Görüş Ekranı
Find X2 serisi, çözünürlük, renk, yenileme hızı ve parlaklıkta görsel bir devrim getiren bir milyardan fazla renkli ekran kapasitesine sahip özelleştirilmiş 120Hz QHD + Ultra Görüş Ekranı ile donatıldı. OPPO’nun yeni amiral gemisi ayrıca, 3168 * 1440, 513 ppi çözünürlük, ultra düşük ekran yansıtma ve 1200nit’e kadar maksimum ekran parlaklığı ile her ortamda net ve rahat bir ekran deneyimi sunuyor.
Profesyonel bir ekran test kuruluşu olan DisplayMate’den “A +” derecesi alan Find X2 serisinin ekran kalitesi, 240Hz yüksek dokunuşlu örnekleme oranı ile görüntü düzgünlüğünü önemli ölçüde geliştirerek daha çevik ve doğru çalışma geri bildirimi sağlıyor. Birinci sınıf özelliklere sahip olan ekran, doğal olarak daha yüksek kaliteli içerikleri destekliyor. Find X2’de, görüntü kalitesi performansını artırmak için yerleşik bağımsız bir ekran çipine sahip O1 Ultra Görüş Motoru yer alıyor.
Find X2 serisi bir başka özelliği olan O1 Ultra Görüş Motoru sayesinde, Motion Clear ve HDR video geliştirmeyi destekliyor. Motion Clear özelliği, kare hızı 30 fps’den 60 fps’ye ve hatta 120 fps’ye kadar olan çevrim içi video ve spor yayınlarının kare sayısını artırabiliyor. Bu sayede videolar daha düzgün oynatılırken hareket gecikmesi ve kademeli konturlar en aza indirgeniyor.
Find X2 serisi, yüksek güçlü çift hoparlör ve Dolby Atmos ile donatılmış güçlü ses performansıyla dikkat çekiyor. Kullanıcıların sürükleyici bir ses ve video eğlence deneyimi yaşaması için müzik, film ve oyun gibi uygulama senaryoları akıllı bir şekilde eşleşebiliyor.
Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 865’e sahip!
Sektördeki Qualcomm® Snapdragon ™ 865 Mobil Platform ile donatılmış ilk cep telefonlarından biri olan Find X2 serisi, kullanıcı deneyiminde iddialı olduğunu belirtiyor.
Serideki ürünler, uzun süreli kullanımlardan sonra sıralı yazma hızını ve rastgele yazma hızını büyük ölçüde geliştiren yeni nesil UFS 3.0 + TW + HPB özelliğini destekliyor. OPPO Lab test verilerine göre, Find X2 serisinin sıralı okuma ve yazma hızı yüzde 100’den fazla ve rastgele yazma hızı ise yüzde 16,8 arttı.
Oppo SuperVooc 2.0 hızlı şarj teknolojisi!
4200mAh pil bulunan Find X2, cep telefonu endüstrisindeki en hızlı ve en güvenli şarj teknolojisi olan endüstri lideri 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj ile donatıldı.
Şık bir gövde tasarımına sahip olan Find X2 serisinin ön yüzü Corning Gorilla 6 cam paneliyle kaplandı. Gelişmiş COP paketleme teknolojisi ve 67,8 ° kavisli yüzey tasarımı, görsel olarak sınırsız bir etki yaratarak telefonu yuvarlak ve dokunmak için pürüzsüz hale getiriyor. Degrade camın yanı sıra, Find X2 serisi seramik ve suni deri olmak üzere iki yeni kaliteli malzemeyi de içeriyor.
Android 10 tabanlı yeni ColorOS 7.1 işletim sistemi
OPPO’nun özelleştirilmiş Android 10 tabanlı işletim sisteminin en son güncellemesi olan ColorOS 7.1, kullanıcı arayüzünü basitleştiren ve kullanıcıların içeriklerine daha fazla odaklanmalarını sağlayan sade bir görsel yaklaşım sunuyor.
Karanlık Mod tüm gün koşullarında mükemmel bir okuma deneyimi sağlıyor. Bu özellik kullanıcıların pil tüketimini azaltırken, aynı anda diğer deneyimlere daha kolay odaklanmalarına imkân veriyor.
ColorOS 7.1 daha sezgisel etkileşimlere hitap ediyor. Örneğin hava koşullarına uyarlanabilen yeni alarm sistemi, alarm seslerini günün hava durumuna göre otomatik olarak ayarlıyor. Yükseltilmiş dokunsal tasarım özelliği, daha net tepki sesleri ve daha gerçekçi bir dokunma deneyimi sunuyor.
UI-First konsepti ile çalışan ColorOS, sorunsuz ve hızlı bir kullanıcı deneyimi sağlamak için oFas, oMem ve oSense özelliklerini geliştirdi. Bir önbellek önyükleme mekanizması olan oFas, uygulamaların daha hızlı açılmasını ve başlatılmasını sağlıyor. oMem özelliği kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlayarak, sistem kaynaklarını verimli bir şekilde değiştiriyor.
ColorOS 7.1 ayrıca çağrı asistanı, zamanlama yönetimi, e-posta ve daha pek çok önceden yüklenmiş uygulama içeriyor. Kullanıcı verilerinin gizliliğine firma önem veriyor. Kişisel bilgi koruması özelliği ile kullanıcı bilgilerini üçüncü taraf uygulamalarından koruyor. Özel Kasa özelliği, fotoğraf, video, ses ve diğer belgeleri depolama klasöründeki “güvenli bölgeye” aktarırken uygulamaların bu dosyalara erişimini engelliyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 Pro, 124 puan ile DXOMARK’ın zirvesine yerleşti!
Oppo, bugün Çin’de gerçekleştirmiş olduğu ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanan lansmanda, yeni nesil üst segment akıllı telefonlarını tanıttı. Tanıtım üzerinden saatler bile geçmedi ve DXOMARK, kendi resmi sitesi üzerinden yeni Find X2 Pro’ya puanını verdi.
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Şirket, bugün gerçekleştirmiş olduğu lansmanda tanıtılan ve üst segmentin tepe modeli olarak karşımıza çıkarılan Find X2 ve X2 Pro’yu tanıtmış oldu. Find X2 Pro modeli, Qualcomm’un en yeni işlemci platformu 865’i kullanıyor. Ayrıca 120 HZ tazeleme oranı sunan QHD+ ekranıyla göz dolduran özelliklere sahip.
Oppo Find X2 Pro’nun kamera performansı ne kadar iyi?
Oppo, mobil fotoğrafçılık anlamında uzun süredir çalışmaları olan bir firma olarak biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda, akıllı telefonlarda yenilikçilik adına çok güzel ürünler sergilemeyi başarmışlardı. Yeni model Find’larda da, arka tarafta bulunan üçlü kamera kombinasyonu; 5x telefoto ve 16mm ultra geniş açı gibi iddialı özelliklerle donatılmış.
Arka tarafta bulunan ana kamerada, f/1.7 odak açıklığına sahip 26 mm’lik lense gelen ışık doğrultusunda, 12 MP çözünürlüğe sahip çıkış veren 1/1.4 48 MP Quad-Bayer sensör bulunuyor. 16 mm’lik eş değer lensler, ultra geniş açıda en geniş odağı maalesef ki sunamıyor. Fakat, Oppo’nun bu çizgide bir çoğu rakip olarak değerlendirilmesi mümkün değil.
PDAF otomatik fokus ve oldukça geniş 1/2 inçlik sensörler cihaz üzerinde bulunuyor. 13 MP çözünürlükteki telefoto kamera,5X yakınlaştırma desteği dahilinde optik imaj sabitleme (OIS) desteği de sunabiliyor. Fakat, f/3 açıklık, birçok rakibinden çok daha yavaş çalışıyor. Yine de, Oppo’nun kamera donanım özellikleri oldukça etkileyici gözüküyor.
DXOMARK, Oppo Find X2 Pro’ya kaç puan verdi?
Bilimsel anlamda, akıllı telefonlara test uygulayan şirketin belirttiği üzere, firmanın DXOMARK’a tahsis ettiği cihazdaki yazılım, kullanıcıların kutudan çıkacak yazılımla aynı olacak. Yani, yazılımsal anlamda herhangi bir eksiklik veya hataya dayanarak bu rakamlar belirlenmedi.
DXOMARK kamera puanı, 124 olarak açıklandı. Yeni nesil Find X2 Pro cihazının skorları; şu an piyasada yeni tanıtılmış amiral gemisi Mi 10 Pro ile aynı oldu. İki cihaz da, fotoğraf ve video dalında da sırasıyla 134 ve 104 puanları alarak zirveyi paylaştılar.
DXOMARK’ın vermiş olduğu puanın tüm detaylarını buradan öğrenebilirsiniz.
Oppo Find X2 Pro’nun kamera özellikleri!
- Üç kameralı ana kamera kurulumu.
- Ana kamera: 48 MP 1/1.4 inç Quad-Bayer sensörü.
- Ultra geniş açı: 48 MP 1/2 inç Quad-Bayer sensör.
- Telefoto: 1/3.4 inç odak açıklığı sunan sensör.
- Tüm kameralarda PDAF bulunuyor (Lazer ile otomatik fokus).
- Çift ton LED flaş.
- 4K/60 fps video desteği (HDR ile birlikte).
Akıllı Telefonlar
iPhone 9 üretimi Coronavirus nedeniyle gecikebilir!
Apple, önümüzdeki günlerde yılın ilk yeni cihaz duyurusunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Duyurulacak cihazlar arasında iPhone SE’nin devamı niteliğindeki iPhone 9 modeli de yer alırken, cihazın satışa sunulma süreci beklenenden daha uzun sürebilir!
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Coronavirus salgını, iPhone 9 için parça üreten fabrikaları vurdu!
Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirus salgını, başta Çin olmak üzere donanım üreticilerini zor bir duruma düşürdü. Dev şirketler fabrikalarını geçici olarak kapatmayı seçerken, ürün sevkiyatları da bu durumdan önemli ölçüde etkileniyor. Ortaya çıkan son raporlara göre, bileşen tedariğindeki gecikmeler iPhone 9’un üretim sürecini sekteye uğratacak.
Apple’ın üretim tarafındaki ortakları Foxconn ve Pegatron, devre kartı (PCB) için planladıkları üretim takvimini yılın ilk çeyreğinden ikinci çeyreğine erteledi. Coronavirus nedeniyle gerçekleşen bu erteleme, aynı zamanda iPhone SE halefi için planlanan satış tarihinin birkaç hafta ertelenmesi anlamına geliyor. Üretim kaynaklı sorunların ise iPhone 9’un tanıtım tarihini etkilemesi beklenmiyor. Seri üretime hazır olduğu daha önce ortaya çıkan telefonun planlandığı üzere 31 Mart tarihinde duyurulacağı belirtiliyor.
Apple kullanıcıları tarafından uzun süredir beklenen iPhone 9, normal iPhone modellerine göre daha küçük boyutu ve uygun fiyatıyla dikkat çekecek. Ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 8’in tasarım felsefesini benimseyen telefon, 4.7 inçlik LCD ekrana sahip olacak. Apple A13 işlemci ve 3 GB RAM’in yanı sıra Touch ID teknolojisi de uzun bir aradan sonra geri dönecek. Son olarak telefonun 399 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağının beklendiğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion Phone, özel soğutma sistemi ile gelecek!
Lenovo, ilk oyun odaklı akıllı telefonu Lenovo Legion Phone modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Yüksek performans sunması beklenen oyun telefonunun son olarak rakip cihazlardan daha verimli özel bir soğutma teknolojisi ile geleceği bilgisi paylaşıldı.
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Lenovo China Mobile Genel Müdürü Chen Jin, paylaştığı görsel ile cihazın özel bir soğutma teknolojisine sahip olacağını iddia etti. Chen Jin’in yaptığı paylaşımda, rakip cihazlarda bulunan soğutma teknolojilerine göre çok daha iyi bir soğutma sağlayacağını iddia ettiği teknoloji hakkında başka bir ayrıntı yer almıyor.
Daha önce Antutu testinden 600.000’in üzerinde puan aldığı paylaşılan yeni model gücünü Snapdragon 865 platformundan alacak. 5G desteğine sahip olması beklenen Lenovo Legion Phone modelinin diğer özellikleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Oyun PC’leri tarafında oldukça başarılı modellere imza atan markanın telefon tarafında aynı başarıyı gösterip göstermeyeceği merak konusu.