OPPO kısa süre önce A serisindeki A98 5G adlı en yeni orta sınıf akıllı telefonunu Malezya’da ön siparişe açtı. Cihaz, orta seviyede sunduğu güçlü donanım özellikleri ve 5G desteğiyle çok ses getirecek gibi görünüyor. İşte OPPO’nun orta seviyedeki canavarının tüm özellikleri ve fiyatı!

OPPO A98 5G Piyasayı Sallamaya Geldi!

OPPO A98 5G’nin en önemli özelliklerinden biri, Full HD+ çözünürlükle gelen ve 120Hz’e kadar yenileme hızı desteğine sahip olan 6,72 inçlik devasa IPS LCD ekranı. Bu seviyede artık AMOLED paneller yaygınlaşmaya başlamışken OPPO’nun IPS LCD kullanması talihsizlik olmuş. Ancak 120Hz desteği sayesinde bu eksiklik tamamlanıyor.

Kaputun altında, Qualcomm Snapdragon 695 yonga seti bulunuyor. Bu yonga setine 8 GB dahili bellek ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. En son Android 13 tabanlı ColorOS 13 işletim sistemi üzerinde çalışan cihazda, yazılımın sihriyle beraber bellek kapasitesini sanal olarak 8 GB daha artırarak toplamda 16 GB belleğe sahip olmak mümkün.

Kamera kurulumuna gelirsek, A98 5G’nin arkasında 64MP çözünürlüklü ana kamera, 2MP çözünürlüklü derinlik sensörü ve 40x’e kadar yakınlaştırma özelliğine sahip 2MP çözünürlüklü mikroskop lensten oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Özçekimler için cihazın ekranın ortasında bulunan nokta çentiğe yerleştirilmiş 32MP çözünürlüklü ön kamera bulunuyor.

A98 5G’nin öne çıkan bir diğer özelliği de 67W hızlı şarj desteği ile gelen 5000mAh bataryası. OPPO’ya göre, 5 dakikalık bir şarj altı saate kadar arama süresi sağlayabiliyor. Samsung, Google ve Apple gibi çok üst seviyede cihazlar sunan markalar bile 25 Watt’tan ileriye gidemezken, OPPO’nun 67W hızlı şarjı orta seviyeye getirmesi şaşırtıcı.

A98 5G, yaklaşık 8,2 mm kalınlığında ve yaklaşık 192 gram ağırlığında şık bir tasarıma sahip. OPPO’nun yeni canavarı tasarım konusunda etkileyici. Cihaz, parmak izi bırakmayan ve çizilmeye karşı dayanıklı malzemeler ile OPPO’nun kendine özgü Glow tasarım diliyle beraber göz alıcı bir tasarımla bizleri karşılıyor.

OPPO A98 5G’nin resmi fiyatı henüz şirket tarafından açıklanmadı. Ancak yurt dışında bazı e-ticaret sitelerinde 8GB + 256GB sürüm yaklaşık 315 dolarlık bir fiyatla ortaya çıkmış durumda. OPPO tarafından resmi renk seçenekleri de açıklanmamış olsa da, sızdırılan tanıtım materyalleri cihazın Rüya Mavisi ve Gösterişli Siyah renklerinde satışa sunulacağını gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OPPO’nun yeni canavarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!