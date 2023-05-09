Teknolojinin hızla ilerlediği bir dünyada, gücünü iyilik için kullanmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Küresel ortakları Qualcomm Technologies, GSMA 5G IN, Amazon Web Services ve LinkedIn ile birlikte OPPO Araştırma Enstitüsü’nün OPPO İlham Yarışması tam da bunu başarmayı hedefliyor. Bu girişim, toplum ve gezegen üzerinde olumlu bir etki yaratabilecek yenilikçi çözümler geliştirmek için dünyanın dört bir yanından teknoloji profesyonellerini ve girişimcileri güçlendirmeyi amaçlıyor.

OPPO, İnsanlık için Teknoloji, Dünya için İyilik taahhüdünün bir parçası olarak iki kategoride teklif davet ediyor. Bunlar İnsanlar için İlham ve Gezegen için İlham. İlki, dijital sağlık ve erişilebilir teknolojideki temel sorunları ele alırken, ikincisi çevre koruma ve düşük karbonlu kalkınma ile ilgili çözümlere odaklanacak.

Katılmak için ilgili tarafların tekliflerini 8 Mayıs – 30 Haziran 2023 tarihleri ​​arasında sunması gerekiyor. Daha sonra Ağustos ayı başlarında Bangkok, Boston ve Shenzhen’de üç bölgesel demo etkinliği düzenlenecek ve ardından aynı ayın sonunda küresel final demo etkinliği yapılacak.

Teklifler dört kritere göre değerlendirilecek: Fizibilite, Teknolojik Yenilik, Uzun Vadeli Potansiyel ve Sosyal Değerler. Bölgesel demo etkinliklerinden en iyi 15 teklif, küresel finalistler olarak seçilecek ve kazanan ilk 5 teklifin her biri 50.000 dolar hibe alacak. Ayrıca, dünya çapında ilk 45 teklif, ürünleştirme ve ticarileştirme, stratejik ortaklıklar ve yatırım fırsatları dahil olmak üzere daha fazla ortaklık fırsatına ve çözümlerini küresel teknoloji etkinliklerinde sergileme şansına sahip olacak. Ayrıca Amazon Web Services’tan bulut kaynakları ve teknik destek alacak.

OPPO İlham Yarışması yeni bir girişim değil. Geçen yıl, meydan okuma, ‘Erişilebilir Teknoloji’ ve ‘Dijital Sağlık’ odaklı, dünya çapındaki yenilikçilerden 536 teklif aldı. OPPO, o zamandan beri önerilerini daha da geliştirmek ve uygulamak için bu ekiplerden 18’iyle birlikte çalıştı. Bu fikirlerden bazıları OPPO INNO DAY 2022 ve MWC 2023’te sergilendi.

OPPO’nun “Erdemli İnovasyon” taahhüdü bu zorluğun merkezinde yer alıyor. Marka, inovasyonun her zaman insanların ve gezegenin ihtiyaçlarına öncelik vermesi gerektiğine inanıyor. Bu nedenle, 2023 İlham Yarışması, dünyanın en acil sorunlarından bazılarının üstesinden gelmek için bu vizyonu paylaşan benzer fikirlere sahip yenilikçileri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

2023 OPPO İlham Yarışması, teknoloji uzmanlarına ve girişimcilere dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmaları için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Katılımcılar, OPPO ve küresel ortaklarıyla iş birliği yaparak yenilikçi çözümlerini hayata geçirebilir ve potansiyel olarak fikirlerini pazara sunmak için destek alabilir. OPPO’nun “İnsanlık için Teknoloji, Dünya için İyilik”e odaklanmasıyla, meydan okuma, yeni nesil sosyal sorumluluk sahibi yenilikçilere ilham vermeyi vaat ediyor.