Oppo‘nun CPH2529 model numaralı orta sınıf bir telefon üzerinde çalışıyor. Oppo A98 5G olarak piyasaya çıkması beklenen söz konusu cihaz, CQC (Çin), TKDN (Endonezya) ve NBTC (Tayland) gibi sertifika sitelerinde görüldü. Ayrıca HTML5 Test ve Geekbench’te de göründü. Dolayısıyla, cihazın Avrupa ve Asya’da birden fazla pazarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni bir raporda Appuals, akıllı telefonun tüm özelliklerini ve bir renderını sızdırdı.

Oppo A98 5G özellikleri (söylentiler)

Rapora göre Oppo A98 5G, 6,7 inç boyutunda bir LTPS LCD panele sahip. Bu panel 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlük, 20:9 en-boy oranı, 391ppi piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ekranın üstünde Panda Glass koruması olacak. ColorOS 13 tabanlı Android 13, A98’e önceden yüklenmiş olarak gelecek. Ayrıca yana bakan bir parmak izi okuyucusu da yer alıyor.

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Snapdragon 695 yonga seti ve 8 GB LPDDR4x, Oppo A98 5G cihazına güç verecek. Telefon 256 GB dahili depolama alanı sunacak. USB-C bağlantı noktası üzerinden 67W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh pil kapasitesine sahip olacak.

A98 5G’nin ön tarafında 32 megapiksel kamera bulunacak. Arka panelinde f/1.8 diyafram açıklığına sahip 64 megapiksel birincil kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kamera bulunacak.

A98, çift SIM, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5,1, GPS ve microSD kart yuvası gibi diğer özelliklerle birlikte gelecek. Cihaz 165,6 x 76,1 x 8,2 mm boyutlarında ve yaklaşık 192 gram ağırlığında olacak. Raporda cihazın fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.