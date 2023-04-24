Vivo yeni S17 serisi akıllı telefonunu yakında Çin pazarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Ancak resmi lansmandan önce, üst düzey S17 Pro modeli GeekBench‘te görüldü ve bazı temel özellikleri ve sentetik kıyaslama performansı ortaya çıktı. İşte detaylara yakından bakalım.

Çinli akıllı telefon üreticisinin yaklaşan cihazı ilk olarak 91Mobiles tarafından popüler kıyaslama platformunda görüldü. Çevrimiçi listeye baktığımızda, Vivo S17 Pro’nun V2285A model numarasını taşıdığını söyleyebiliriz. Ayrıca, tek çekirdek testinde 873 puan ve çoklu çekirdek testinde 2.350 puan almayı başardı. Cihaz bu skoru maksimum saat hızı 2.8GHz olan ve Mali G610 MC4 GPU’ya sahip sekiz çekirdekli bir işlemci ile elde etmeyi başardı.

Telefon donanım kısmında muhtemelen MediaTek Dimensity 7200 işlemci ile beraber gelecek. Kıyaslama platformu ayrıca bu çipin 8GB RAM’e sahip en az bir modelle geleceğide belirtildi. Son olarak, GeekBench sonucu ayrıca, telefonunun kutudan Android 13 OS tabanlı FunTouchOS 13 ile çalışacağını da doğruladı.. Ne yazık ki, platform hakkında ortaya çıkan tüm bilgiler bunlar. Şimdiye kadar bilinenleredayanarak, 120Hz yenileme hızı sunan uzun bir 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olmasını bekleniyor.

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Bu ekran aynı zamanda bir ekran altı parmak izi okuyucusuna da ev sahipliği yapacak. Depolama konfigürasyonları hala belirsiz olsa da muhtemelen 128GB ve 256GB dahili depolama alanına sahip olacak. Diğer önemli özellikler arasında 64 megapiksel selfie kamerası, 64 megapiksel birincil arka sensör, 4.500mAh pil paketi ve 80W hızlı şarj desteği yer alıyor.