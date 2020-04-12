Oppo A92s modelinin özellikleri sızdırıldı!

Oppo A92s, Çin’in popüler paylaşım sitesi Weibo’da görüldü. Oppo’nun yeni telefonu, 120Hz tazeleme hızı ile dikkat çekiyor.

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OPPO’nun yeni 5G‘li telefonu, sosyal medya üzerinden tanıtım afişi sızdırıldı. Yeni telefon, özellikle arka taraftaki kamera modülü tasarımsal olarak dikkat çekiyor. Şirket burada ilginç şekilde kamera çıkıntısı üstünde bir kamera çıkıntısı daha kullanmayı tercih etmiş. Telefonun ön tarafında ise ekrana gömülü bir şekilde çift selfie kamerası yer alıyor.

OPPO A92s, arka kamera özelliklerine baktığımızda: 48 Megapixel Sony IMX586 ile birlikte 8 Megapixel ultra geniş lens, 2 Megapixel makro lens ve 2 Megapixel derinlik sensörü bulunuyor. Ayrıca ön kamera diziliminde ise 16 Megapixel Sony IMX471 ve 2 Megapixel derinlik sensörü yer alıyor.

6.57 inçlik OLED ekranın yer aldığı modelde, MediaTek’in Dimensity 800 5G yonga setini kullanan telefon 8GB RAM ve 128GB depolama belleği ile geliyor. Parmak izi okuyucu ise, diğer modellerden farklı olarak cihazın kenar kısımda yer alıyor. Ayrıca telefon, uzun şarj ömürleri sunan 4.000 mAh batarya kapasitesiyle birlikte 18 W‘lık hızlı şarj desteğine de sahip.

OPPO’nun 5G özelliğine sahip yeni telefonu A92s modelinin 355 dolarlık bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak söz konusu 5G’li yeni akıllı telefonun ne zaman satışa sunulacağı henüz resmi olarak duyurulmadı.