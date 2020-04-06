Xiaomi Mi 8 Lite ve Mi Max 3 için Android 10 güncellemesi yayınlandı!

Bugün itibariyle, Xiaomi Mi 8 Lite ve Mi Max 3 modelleri için Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesi yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi’nin MIUI 12 üzerinde çalıştığını ve önceki sürümler üzerindeki ilgisinin azaldığını duymuştuk. Yaşanan gelişmeler gösteriyor ki, bir süredir beta aşamasında bulunan güncellemeler stabil halleriyle birlikte kullanıcılar için indirmeye sunuldu.

Şubat ayı güvenlik güncellemeleriyle birlikte sunulan Android 10 paketi, söz konusu cihazlar için ikinci en büyük güncelleme olma niteliğini taşıyor. Şirket, kurtarma sürümüyle beraber, Fastboot imkanı tanıyan esnek paketlerini de kullanıcılar için yayınladı. Cihazlara özgü Fastboot ile, kullanıcılar artık temiz bir yükleme yapabilecek.

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Bir süre önce Çin için güncellemeleri sunan firma sonunda OTA yolu ile güncellenebilir paketlerini tüm cihazlar için yayınladı. Ülkemiz için bazı cihazlara ulaşan güncelleme, ilerleyen günlerde tüm cihazlar için kullanılabilir hale gelecek. Lütfen aşağıda verdiğimiz bağlantıyı bu konularda deneyimli bir kullanıcı olduğunuzu düşüyorsanız kullanınız.

Verilen bağlantıda yer alan paketler firma tarafından stabil olduğu kanıtlanan ve Fastboot yöntemine açık paketlerdir.

Kararlı kurtarma ve Fastboot sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz.