Oppo A92s, küresel pazara Reno4 Z 5G adıyla geliyor!

Akıllı telefon sektöründe katlanabilir form faktörü ve çift ekranlı modeller sıkça görülmeye başladı. Apple cephesinde ise bu tarz devrimsel çalışmaları görmek her geçen yıl zorlaşıyor. Bağımsız bir iPhone konsept tasarımcısının son çalışması ise arka kamera bölümünü küçük bir bildirim alanına dönüştürüyor.

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iPhone 12 konsept çalışması, yenilikçi bir teknoloji barındırıyor!

Furkan Kasap adlı bağımsız tasarımcının oluşturduğu iPhone 12 konsepti, arka kamera alanında yaratıcı bir çözüm barındırıyor. “İnovatif Kamera Ekran” adlı hayali teknoloji, arka kameralar kullanılmadığı zaman lens camını bildirim alanına dönüştürüyor. Bu alanda saydam bir ekran kullanılarak oluşturulduğu belirtilen özellik sayesinde aynı anda 4 farklı pencereye kadar bildirim almak mümkün oluyor. Ayrıca bu alan dokunmatik olduğu için müzik oynatıcı gibi işlevler de ekran açılmadan kontrol edilebiliyor.

Arka kamera alanı bu kadar genişlemişken düşünülen saydam ekran çözümü oldukça yaratıcı görünüyor. Zira Samsung Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip gibi modeller, ekran açmadan bildirim göstermek için ayrı bir alanda ekstra ekran kullanıyor. Arka kamera alanına küçük bir ekran entegre edilmesi ise üreticilere önemli ölçüde yer tasarrufu sağlayabilir.

Bütün bunlara rağmen Apple’ın yakın gelecekteki iPhone modellerinde böyle bir çözümü görmemiz bir hayli zor. Çünkü marka, yakın gelecekte devrimsel olarak görülen teknolojilerin pazara çıkması konusunda önceliği rakiplerine bırakıyor. Hatta katlanabilir telefon formu tüketiciler tarafından tam olarak benimsenmeden Apple’ın bu pazara adım atmak istemediği de biliniyor.