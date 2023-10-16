Çin merkezli teknoloji devi OPPO, son ayda piyasaya sürdüğü A2 Pro’nun ardından şimdi de A serisindeki en yeni bütçe dostu 5G akıllı telefonu olan OPPO A2x modelini tanıttı. Bu dikkat çekici telefonun özelliklerine yakından göz atalım.

Telefon, 6,56 inç boyutunda 1612 × 720 piksel çözünürlüğünde 90Hz yenileme hızlı LCD ekrana sahip. MediaTek 700 yerine bu telefon Dimensity 6020 yongaseti tarafından destekleniyor. Ayrıca, telefon 8 GB’a kadar RAM ve ekstra 8 GB sanal RAM ile gücüne güç katıyor.

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A2x’in arka tarafında 13 MP bir kamera ve ön tarafta 5 MP bir selfie kamerası yer alıyor. Telefonun yan tarafına monte edilmiş parmak izi tarayıcısı bulunuyor ve dokulu bir tasarıma sahip Ayrıca, cihazın pil sağlığı, %80’in üzerinde kalması için optimize edilmiş. 4 yıl veya 1.200 şarj döngüsü boyunca dayanacak kapasitede 5000 mAh pil ile gelen bu telefon, Gece Yarısı Siyahı, Muguang Altın ve Feishuang Mor gibi farklı renk seçenekleriyle sunuluyor.

Fiyat noktasına gelince, telefonun 6GB RAM ve 128GB depolama modeli 152 dolarla sunulurken, 8GB RAM ve 256GB depolama modeli ise 194 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Türkiye pazarına da gelmesini beklediğimiz bu model isminden çok söz ettirecek gibi görünüyor.

İçindekiler OPPO A2x özellikleri

OPPO A2x özellikleri

6,56 inç büyüklüğünde 1612 × 720 piksel çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli LCD ekran

Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 6020 7nm işlemci (2 x2,2 GHz Cortex-A76 + 6 x2 GHz Cortex-A55 CPU)

Mali-G57 MC2 GPU

128 GB / 256 GB (UFS 2.2) depolama alanı

6 GB / 8 GB LPDDR4x RAM

Android 13 işletim sistemi

f/2,2 diyafram açıklığına sahip 13 MP arka kamera

f/2,2 diyafram açıklığına sahip 5 MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

3,5 mm ses girişi

Boyutlar: 163,8×75,1×8,12 mm – Ağırlık: 185g

Toza ve suya dayanıklı (IP54)

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C

10W şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya