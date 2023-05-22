OPPO, uygun fiyatlı bir akıllı telefon olan OPPO A1 Vitality Edition’ı tanıttı. Bu cihaz, güçlü performans ve şık bir tasarım ile geliyor.

OPPO A1 Vitality Edition, 6.56 inç büyüklüğündeki ekranıyla dikkat çekiyor. 90Hz yenileme hızı destekleyen ekran, çok canlı ve gerçekçi görüntüler üretiyor. 4096 seviyeli akıllı parlaklık ayarı sayesinde ekran ortam ışığına göre kendini otomatik olarak ayarlıyor ve ekranın görünürlüğünü en uygun seviyeye getiriyor.

Tasarım açısından A1 Vitality Edition, şık bir kristal elmas tasarıma sahip. Yaklaşık 7.99 mm kalınlığında ve 188 gram ağırlığındaki cihaz, hem ince hem hafif. Ayrıca IP54 toz ve suya karşı koruma sağlıyor ve cihazı günlük tehlikelere karşı koruyor.

A1 Vitality Edition, Dimensity 6020 işlemci tarafından destekleniyor. 20 GB RAM kapasitesine kadar çıkabilen bu cihaz, sorunsuz performans ve verimli çoklu görev yapmayı vadediyor. Dahili depolama alanı da genişletilebiliyor.

İlginizi çekebilir: REDMI NOTE 12 vs. REDMI NOTE 12 PRO | Hangisi Kime Göre?



A1 Vitality Edition, arka tarafta 50 megapiksel ana kameraya ve 2 megapiksel derinlik sensörüne sahip. Ön tarafta ise 8 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Cihaz, portre modu, AI sahne iyileştirme, RGB renk tutma video ve süper gece modu gibi kamera özellikleri sunuyor.

Bağlantı özellikleri arasında çift SIM kart, 5G ve WiFi 6 destekli çift bant hızlandırma bulunuyor. Ses sistemi doğal ses teknolojisine sahip lineer hoparlörle güçlendirilmiş. Müzik, film, oyun ve kısa videolar için optimize edilmiş dört farklı senaryoda ses kalitesi sunabiliyor.

5000 mAh pil kapasitesine ve 33W hızlı şarja sahip olan A1 Vitality Edition, mavi, siyah ve mor olmak üzere üç farklı renkte kullanıcılarla buluşacak.