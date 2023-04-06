Oppo 300W SuperVooc hızlı şarj teknolojisi geliştiriyor ayrıca piyasaya sürüleceği de iddia edildi.Piyasaya sürülmesi halinde bu şarj cihazı, Redmi 300W Immortal Second Charger ile birlikte piyasadaki en hızlı akıllı telefon şarj cihazı olacak. Bu yıl, yeni telefonlarının yanında en yeni ve en hızlı şarj yöntemlerini sunmak için yarışan akıllı telefon üreticilerinin istilasına tanık oldu.

Bu şirketlerden bazıları şu anda daha hızlı şarj seçenekleri sunmayı planlıyor ve geliştiriyor. Infinix de kısa bir süre önce 110W Kablosuz All-Round FastCharge çözümünün yanı sıra şu anda piyasadaki en hızlı ikinci sistem olan 260W All-Round FastCharge şarj sistemini piyasaya sürdü.

Weibo gönderisine göre Oppo, 4.450mAh batarya (tipik 4.600mAh batarya) ile eşleştirilmiş 300W SuperVooc hızlı şarj sistemi üzerinde çalışıyor. Şarj cihazının yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Redmi ayrıca kısa süre önce bir akıllı telefonu beş dakika içinde tamamen şarj ettiğini iddia eden 300W Immortal Second Charger’ı piyasaya sürdü. Şirkete göre, bu şarj tekniğiyle 4.100mAh’lik bir pil 43 saniyede yüzde 10, iki dakika 13 saniyede yüzde 50 ve beş dakikada yüzde 100 şarj edilebiliyor. Şirket ayrıca bunun yepyeni bir teknoloji olmadığını, daha ziyade 4.980mAh pil ile desteklenen Redmi Note 12 Pro+ modelinde bulunan bir teknolojinin modifikasyonu olduğunu belirtti.

Yalnızca Çin’de mevcut olan Redmi Note 12 Discovery Edition, Xiaomi’nin bugüne kadarki en hızlı şarj olan akıllı telefonu. 210W şarj sağlıyor ve cihazı yaklaşık 10 dakika içinde tamamen şarj ettiğini iddia ediyor.

Infinix ayrıca kısa süre önce 260W All-Round FastCharge şarj sisteminin yanı sıra 110W Wireless All-Round FastCharge çözümünü de piyasaya sürdü. Infinix GT 10 Pro’nun yakında yeni 260W şarj sistemiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Akıllı telefonun 5.000mAh pil ünitesine sahip olması bekleniyor.