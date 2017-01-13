Opera İlginç Fikirlerini Denediği Yeni Bir Tarayıcı Çıkardı

Opera bugün Neon adını verdiği ve daha önce denenmemiş tasarım fikirlerini uyguladığı yeni bir operatör çıkardığını duyurdu.

Opera Neon şimdilik varsayılan tarayıcınızın yerine geçebilecek kadar üstün bir tarayıcı değil. Zaten kendisi konsept tarayıcı olarak duyuruldu. Tarayıcının getirdiği bazı yenilikler aldıkça ilgi çekici. Burada yer alan veya alacak olan özellikleri bir süre sonra ana tarayıcıda da görebiliriz.

Neon’un ana sayfası diğer bütün tarayıcılardan çok daha farklı çalışıyor. Diğer bütün tarayıcılarda olduğu gibi kısayollar, sık kullanılanlar ve diğer özellikler mevcut. Ancak bunlar ekranda yüzen baloncuklar olarak yer alıyor. İşin güzel kısımlarından birisi ise tarayıcının arka plan resmi bilgisayarın masaüstü resmi. Ayrıca hemen göze çarpan bir adres çubuğu da yok. Tarayıcı görsel olarak çok başarılı.

Tarayıcıda gelenekselleşmiş sekme anlayışı da ortadan kalkıyor. Sekmeler tarayıcının yan tarafında dikine olarak sıralanan balonlardan oluşuyor. Neon’un bir diğer güzel özelliği ise bölünmüş ekran desteği. Tek pencerede iki farklı sekme aynı anda gösterilebiliyor.