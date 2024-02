Yapay zeka alanında lider kuruluşlardan biri olan OpenAI, son geliştirdiği video oluşturma modeli olan Sora ile karşımıza çıktı. Sora, metin talimatlarından gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilme yeteneği ile dikkat çekiyor. OpenAI’nin tanıtım blog yazısına göre, Sora kullanıcıların yazdıkları istemlere göre bir dakikaya kadar fotogerçekçi videolar üretebiliyor.

OpenAI’ın yapay zeka video modeli, birden fazla karakteri, belirli hareket türlerini ve karmaşık sahnelerin konu ve arka plan detaylarını oluşturma kabiliyetine sahip. OpenAI, modelin nesnelerin fiziksel dünyada nasıl var olduğunu anlayabildiğini ve canlı duyguları ifade edebilen karakterler üretebildiğini belirtiyor.

Bu model aynı zamanda hareketsiz bir görüntüye dayalı bir video oluşturabiliyor ve mevcut bir videodaki eksik kareleri doldurabilir veya genişletebilir. OpenAI’nin blog gönderisinde yer alan Sora tarafından oluşturulan demolar arasında Kaliforniya’nın havadan çekilmiş bir sahne, Tokyo treninin içinden çekilmiş gibi görünen bir video ve diğerleri bulunuyor.

Introducing Sora, our text-to-video model.

Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W

Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf

— OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024