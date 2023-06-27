Opel, elektrikli otomobillere geçişi temsil etmek için logosunu değiştiren otomobil devleri arasına katıldı. Şirket, ikonik yıldırım logosunda küçük değişikliklerin yer aldığı yeni logosunu tanıttı. Bu yeni logo, markanın elektrikli otomobillere geçişinin oldukça iyi bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor! Elektrikli otomobil çılgınlığı Opel’i de sardı!

Opel Yeni Logosuyla Elektrikli Otomobil Dönemini Başlatıyor!

Yeni Opel logosunda, herkesin tanıdığı yıldırım simgesinde değişiklikler yapıldı. Bu ikonik işaret, markanın elektrikli otomobillere yönelişini yansıtıyor. Opel, 2028 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli araçlar üreten bir marka olmayı hedefliyor. CEO Florian Huettl, bu yıl toplamda 15 elektrikli modelin piyasaya sürüleceğini belirtiyor.

Yeni Opel logosu, sade ancak anlamını güzel bir şekilde yansıtan, şık, keskin ve modern bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Bu yeni logo, 2024 yılından itibaren Opel araçlarında kullanılmaya başlanacak.

Yeni amblemi takacak ilk üretim aracı 2024 yılında gelecek, ancak yıl boyunca yenilenmiş rozeti çokça göreceğiz. Yeni logonun ilk olarak hangi modeli süsleyeceği konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak Opel, bu yılki Münih Motor Show’da amblem için kapsamlı bir tanıtım yapacağını ve ziyaretçiler için bir “sürpriz” planladığını söyledi.

Opel en son 2020 yılında Peugeot ve Citroen gibi devlerin de içinde olduğu PSA Group’a katıldıktan sonra markasını güncellemişti. Yeni rozet eskisinden çok uzak değil, sadece biraz daha modern ve biraz daha keskin.

Yeni logo, aracın dış ve iç tasarımında önemli bir unsur olan Opel Vizor marka yüzünün merkezinde yer almaya devam edecek. Opel Tasarım Başkan Yardımcısı Mark Adams, “Keskinleştirilmiş, kendinden emin yeni “Blitz”(Almanca’da Şimşek anlamına geliyor), destekleyici halkayı keserek ikonik amblemimize ilerici ve modern bir görünüm kazandırıyor.” ifadelerini kullandı.

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