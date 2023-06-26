Türkiye’nin bazı Avrupa ülkelerinden ikinci el otomobil ithal edeceği iddia edildi. Konuyla ilgili açıklamada, “İç piyasayı rahatlatmak amacıyla Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa’dan ikinci el otomobil ithalat yapılacak. İmzalar atıldı.” ifadelerine yer verildi. İşte bu iddia ile ilgili açıklama, Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan tarafından yapıldı.

Fatih Uysan tarafından yapılan açıklamada isei, “Bakanlığımız tarafından resmî açıklama gelmediği sürece bu tür asparagas haberlere itibar etmeyiniz lütfen.” ifadelerini kullanan Uysan, ikinci el otomobil ithalatı gibi bir durumun söz konusu olmadığını net bir şekilde dile getirdi.

İlginizi çekebilir: Yeni Toyota GR Supra Lightweight ile Tanışın!

Dolar kurunun ve enflasyonun sürekli olarak artmasıyla birlikte Türkiye’deki otomobil fiyatları uçuşa geçti. İkinci el otomobil fiyatlarının sıfır otomobil fiyatlarıyla yarıştığı dönemde yeni gelişmelere imzalar atıldı. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika ve Avusturya gibi ülkelerden ikinci el otomobil ithalat yapılacak.

İKİNCİ EL PİYASASINDA MERAKLI BEKLEYİŞ

Sosyal medya üzerinde ve internet mecrasında sık sık yer alan konuya dair detaylar ise gündemde yer aldı. İkinci el otomobil ithalatı konusuna dair araştırmalarını sürdüren tüketiciler açıklama bekliyor.

Ülkemizin geçmişinde ise kısa bir dönem ikinci el otomobil ithalatının deneyimlendiği herkes tarafından biliniyor. Kazanılan tecrübenin devamının gelmemesinden dolayı yeni çalışmalara dair şüpheli bekleyişler sürüyor.

YAŞ SINIRINA GÖRE İTHAL EDİLİYOR

Türkiye’de günümüzden 30 yıl öncesine kadar kısa bir dönem ikinci el otomobil ithalatı yapıldığı biliniyor. İkinci el otomobil ithalatı belirli bir yaş sınırına göre ülkemizde yer alıyor. Fakat yaş sınırlar çerçevesinde ithalat şartlarına dair çok bilgi paylaşımı bulunmuyor.

İkinci el otomobil ithalatında sınırlı süre ve belirli ülkelerden araç getirme imkanı sunuluyor. Yurt Dışından ülkemize getirilecek olan ikinci el otomobillerde bazı şartlar yer alacak. Öncelikle aracın kazalı olup olmadığına bakılıyor.