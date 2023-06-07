Onlyfans, Türkiye’de tartışma konusu olan bir platform haline geldi. Sosyal medyada paylaşılan bir mesajın ardından, platformun Türkiye’de kapatılması talepleri arttı. Cimer, Onlyfans ile ilgili şikayetlerle dolup taşarken, sosyal medya kullanıcıları bu konuda farklı görüşlere sahip. Hükümetin bu konudaki tutumu merakla bekleniyor.

Dünya genelinde de büyük tepkiler toplayan ve ciddi tartışmalara neden olan Onlyfans, sosyal medyada paylaşılan bir mesajla gündeme geldi. Bir kadın kullanıcı, annesinin Onlyfans hesabı açtığını ve bu durumu desteklediğini belirtti. Annesinin dul ve özgür bir kadın olduğunu vurgulayan kullanıcı, sosyal medyada büyük tepki topladı. Tartışmaların ardından, sosyal medya kullanıcıları Onlyfans’ın kapatılması için harekete geçti ve CİMER’e şikayetlerde bulundular.

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Onlyfans’ın Türkiye’de kapatılması taleplerine ilişkin ilk adım, avukat Furkan Gurbetoğlu tarafından atıldı. Gurbetoğlu, CİMER’e başvurarak Onlyfans’ın Türkiye’de kapatılması için kampanya başlattı ve destek beklediğini ifade etti. Kullanıcılar, özgürlük ve kayıt dışı gelirler konusunda tartışırken, sosyal medyada #OnlyfansKapatılsın etiketiyle konu gündeme geldi. Bazı kullanıcılar ise, platformun sadece yetişkinlere hizmet verdiğini ve tercihin yetişkinlere ait olduğunu belirtti.

Onlyfans nedir? Onlyfans hesabı ne işe yarar?

Onlyfans, sosyal medya platformu olup, kullanıcıların içerik üreticilere abone olabileceği ve bu içerik üreticilerle etkileşime geçebileceği bir platformdur. Genel olarak yetişkin içeriği sunan içerik üreticileriyle anılsa da, müzisyenler, sanatçılar, yazarlar ve diğer içerik üreticileri tarafından da kullanılır.

Onlyfans, içerik üreticilerinin abonelerine özel içerik sunabilmesi adına abonelik modeli kullanır. İçerik üreticileri, abonelerine özel fotoğraf, video, yazı ve diğer içerikler sunarak abonelik ücreti talep ederler. İçerik üreticileri, kendi gelirlerini yönetebilir ve platform, abonelik ücretlerini belirlemelerine ve ek içerikler için ek ücretler talep etmelerine olanak tanır.

Onlyfans, yetişkin içeriği sunan bazı içerik üreticileri nedeniyle tartışmalara yol açmıştır. Bu sebeple, platform içerik kısıtlamaları ve içerik kontrol önlemleri uygular. Kullanıcıların 18 yaşından büyük olması ve içerik üretenlerin belirli kurallara uyması gerekmektedir.