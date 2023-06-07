Apple WWDC 2023 etkinliğiyle birçok yeni donanım ve yazılımı tanıttı. Ancak bunun yanında kendi sitesini de bakıma aldı. Türkiye’deki sitesini de bakıma alması artık bizler için yeni ürünlerin siteye yüklenmesini değil zamların geleceğini ifade ediyor.

Yaklaşık üç hafta önce kur artışı sebebiyle fiyatlatını güncelleyen Apple, yine kur artışı başta olmak üzere ve yeni ürünleri sitede aktif etmek için sitesini bakıma aldı. Site tekrar aktif olduğunda tüm Apple ürünlerine ortalama %10 zam yapıldığı fark edildi.

Peki yeni gelen zam ile Apple ürünlerindeki fiyatlar neler oldu? Yapılan fiyat artışlarını bu videoda ele aldık. İyi seyirler.

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