Çinli teknoloji devi OnePlus, donanım yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bilmeyenler için, bu ayın başlarında OnePlus, popüler klavye üreticisi KeyChron ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Marka dün ilk mekanik klavyesiyle ilgili bazı önemli detayları teknoloji severlere sundu. Şirket ayrıca PC aksesuarının kullanılabilirliğini de doğruladı. OnePlus Featuring serisinin bir parçası olacak cihaz, gelecek sene bizlerle olacak. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

Yeni OnePlus Klavye Neler Sunacak ?

2023 yılında raflarda yerini alacak OnePlus klavye, birinci sınıf bir deneyim için alüminyum bir gövdeye sahip olacak. Yeni ürünün ipeksi pürüzsüz bir his veren, ultra hassas CNC alüminyum ile üretildiği söyleniyor. Anlaşılan o ki şirket tuşların bir klavyedeki en önemli unsuru olduğunu düşünüyor. Dev firma, yaklaşmakta olan bilgisayar aksesuarının, tatmin edici bir sesle eşleştirilmiş, daha yumuşak bir çalıştırma sağlayan Çift Conta sistemine sahip olduğunu da doğruladı. OnePlus, mekanik klavyelerde duyduğumuz duyulabilir sesin sönümlendiğini ve üstün bir yazma deneyiminin korunduğunu belirtti.

OnePlus klavye, çalışırken değiştirilebilir anahtarlar, esnek ve açık kaynaklı ürün yazılımı gibi kişileştirilebilir özellikler içerecek. Öyle ki yeni ürünün benzersiz kişiselleştirme için hızlı ve sorunsuz anahtar değişiklikleri sunacağı söyleniyor. Bununla beraber Açık kaynaklı aygıt yazılımı, aygıt yazılımını yeniden yüklemeden gerçek zamanlı kontrol sağlayacakt. Bu sayede kullanıcılar RGB ışıklarını özelleştirebilecek ve klavyenin tüm potansiyelini ortaya çıkaran tuşları yeniden eşleştirebilecek.

OnePlus klavye, kullanıcıların klavye ihtiyaçları için hepsi bir arada bir çözüm olarak hizmet vermeyi hedefliyor. Windows ve Mac ile sorunsuz çalışacak şekilde tasarlandığı düşünülen cihaz, piyasayı epey hareketlendirecek. Öte yandan klavyenin Linux ile de uyumlu olduğu da şirket tarafından doğrulanan bilgiler arasında. OnePlus, ilk klavyesinin Şubat ayında resmi olarak piyasaya sürüleceğini açıkladı. Cihazın seri üretim Mart ve Mayıs ayları arasında başlayacak ve Mayıs 2023’ten itibaren satışa sunulacak. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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