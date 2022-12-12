Yeni OnePlus 11 akıllı telefon piyasaya sürülmeye yaklaşıyor ve telefonla ilgili bazı detaylar şekilleniyor, görünüşe göre akıllı telefon 100W şarj ile gelecek.

Telefon kısa süre önce 3C sertifikası aldı ve bu, cihazın 100W hızlı şarj ile geleceğini ortaya koydu. Telefonun ne kadar hızlı şarj olabileceğini görmek ilginç olacak.

OnePlus 11 ayrıca 5.000 mAh batarya ile gelecek ve VCBAJACH model numarasına sahip bir hızlı şarj güç adaptörü ile birlikte gelecek.

Ayrıca bkz: OnePlus 11 3C Sertifikasını Aldı!

Telefonun Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 mobil işlemci ile geleceği söyleniyor, cihaz için bir dizi RAM ve depolama seçeneği bekleniyor.

Ayrıca arkada üç kamera ve önde tek bir kamera ile bazı üst düzey kameralarla gelecek. Görünüşe göre arka kameralar 50 megapiksel ana kamera, 48 megapiksel ultra geniş kamera ve 32 megapiksel telefoto kamera içerecek. Henüz selfie çekmek ve görüntülü görüşme yapmak için ön tarafta hangi kameranın kullanılacağına dair herhangi bir ayrıntı yok.

Yeni OPnePlus 11 akıllı telefonun tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceğine dair henüz bir ayrıntı yok, cihazın 2023’ün başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor, çıkış tarihiyle ilgili ayrıntıları sizinle paylaşacağız, takipte kalın.