OnePlus 11’in yeni bir görüntüsü tespit edildi. Görüntüler bize markanın yaklaşmakta olan amiral gemisine net bir bakış sunuyor. Sızan en son render, Gadget Gang ile işbirliği içinde güvenilir bilgi kaynağı Steve Hemmerstoffer namı diğer Onleaks tarafından paylaşıldı. Özellikle, Steve bize OnePlus 11’in tasarımına ilk bakışı vermiş ve üç ay önce temel özelliklerini sızdırmıştı.

OnePlus 11’in en son resmi tasarım render’ı, daha önce sızdırılan render ile aynı çizgide. Bununla birlikte cihaz, Siyah ve Mint Yeşili olmak üzere iki renk seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. İlkinin Mat Siyah, ikincisinin ise Parlak Yeşil olarak adlandırılacağı söyleniyor. Sızdırılan resmi renderdan yola çıkarak, Parlak Yeşil renk varyantının çift tonlu bir arka panel tasarımına sahip olduğu söylenebilir. Bu, Mat Siyah renk seçeneğinde de biraz fark ediliyor. Bunun nedeni, kamera adasının siyah bir renge ve arka panelin geri kalanına kıyasla daha parlak bir malzemeye sahip olması.

Uyarı kaydırıcısı ve güç düğmeleri, cihazın sağ tarafında bulunurken, OnePlus logosu arka panelin ortasında yer alır. OnePlus 11, yan çerçeveden arka panelin ortasına kadar uzanan yarım hap şeklinde bir kenarlığa sahip yeniden tasarlanmış bir kamera adasıyla gelecek. Üç sensörlü ve bir LED flaşlı dairesel bir kamera çıkıntısına sahiptir. Kamera düzeni arasında Hasselblad yazısı var.

Temel özelliklere gelince, OnePlus 11’in bir Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından desteklendiği zaten onaylandı. Cihaz 16 GB’a kadar RAM ve 256 GB yerleşik depolama alanına sahip olabilir. Cihazın 100W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ünitesi tarafından destekleneceği bildiriliyor. Cihazın 2K çözünürlük, 120 hz yenileme hızı ve ekran içi parmak izi tarayıcı taşıyan 6.7 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. OnePlus 11’deki kamera kurulumunun, 48 MP ultra geniş açılı lens ve 32 MP telefoto ünitesi ile eşleştirilmiş 50 MP birincil sensörden oluşması bekleniyor.