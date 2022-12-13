OnePlus 11R’ın teknik özelliklerinin bugün ortaya çıktığı iddia edildi. Böyle bir şey ilk kez olmuyor, aslında Eylül ayından bu yana OnePlus 11R için bir dizi teknik özellik sızdırıldı.

Ayrıca, OnePlus 11R’ın kavisli bir ekranla geleceğinin de ortaya çıktığı geçen hafta, gördüğümüzden farklı bir açıdan telefonun kamera adasının yeni bir görüntüsünü alıyoruz.

OnePlus 11R’ın kaputun altında Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, 8 GB veya 16 GB LPDDR5 ve bir IR blaster’a ev sahipliği yapacağı sızdırıldı. Ekran tarafında ise 1080×2412 çözünürlükte 120 Hz FHD+ ekran bizleri karşılayacak. OnePlus 11R büyük olasılıkla Sony IMX766 sensörüne sahip 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera, makro veya derinlik kamerası olacak 2 MP yardımcı kamera ve 16 MP ön kamera ile piyasaya sürülecek. Telefon 100W kablolu hızlı şarj destekli 5.000 mAh büyüklükte bir bataryaya sahip olacak.

OnePlus 11R’ın ne zaman resmiyet kazanmasını bekleyeceğimiz hala belirsiz.