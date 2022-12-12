OnePlus, söz verdiği gibi OnePlus Monitor X 27 ve Monitor E 24’ü Hindistan’da piyasaya sürdü. OnePlus Monitor E 24, FHD 75Hz ekrana sahipken Monitor X 27, 1ms tepki süresine sahip 2K 165Hz HDR ekrana sahip ve AMD Freesync Premium ve DisplayHDR 400 renk ile birlikte geliyor.

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Her ikisinde de E 24’te 18W ve X 27’de 65W çıkışlı USB-PD destekli Type-C bağlantı noktası vardır, böylece bir dizüstü bilgisayarı bile şarj edilebilecek. Her ikisinde de kullanıcıların masalarının dağınıklıktan uzak kalmasını sağlayan yerleşik kablo yönetimi özelliğine sahip bir stand vardır.

OnePlus Monitor X 27, hassas metal kaplamalı sağlam bir metal standa ve verimli döndürülebilir görüntüleme açısına sahip ayarlanabilir bir tasarıma sahiptir. Ayrıca, monitörün yüksekliği 0-130 mm arasında ayarlanabilir.

OnePlus Monitor X 27 özellikleri ve teknik özellikleri

165Hz yenileme hızı, 1ms tepki süresi, 350 nit parlaklık, %95 DCI-P3 renk gamı, 178° görüntüleme açısı, VESA DisplayHDR 400, düşük mavi ışık ve titreşimsiz görseller için TÜV Rheinland sertifikasına sahip 27″ (2560 x 1440 piksel) QHD IPS ekran

AMD Freesync Premium

Görüntü Modları: Standart, Film, Resim, Web, Oyun (FPS/RTS/RPG/AOS)

Bölünmüş Ekran (PiP/PbP) desteği

Yüksekliği ayarlanabilir stand: 130 mm, Eğim: -5° ila 21°, Döndürme: -20° ila 20°, Pivot: -90° ila 90°

1 x USB C (65W Güç Dağıtımı), 1 x HDMI v2.1, 1 x DP v1.4, 2 x USB

3.0 (5W şarj desteği), 1 x Kulaklık girişi

OnePlus Monitor E 24 özellikleri ve teknik özellikleri

75Hz yenileme hızı, 5ms tepki süresi, 250 nit parlaklık, 178° görüntüleme açısı, Adaptive Sync özellikli 24″ (1920 x 1080 piksel) FHD IPS ekran,

Düşük mavi ışık ve titreşimsiz görseller için TÜV Rheinland sertifikası

8mm ince üç tarafı çerçevesiz tasarım

Etkin eğme ve döndürme özelliğine sahip ayarlanabilir açılı (-5° ila 15°) metal stand.

1 x USB C (18W Güç Dağıtımı), 1 x HDMI v1.4, 1 x VGA, 1 x Kulaklık girişi