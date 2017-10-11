OnePlus’ın Gizli Bir Şekilde Kullanıcı Verilerini Depoladığı Ortaya Çıktı

OnePlus’ın ürettiği amiral gemisi modelleri harika olabilir ancak telefonların arkasında birçok kullanıcının bilmediği şeyler yatıyor.

İngiltere merkezli bir güvenlik firmasının sahibi olan Chris Moore yaptığı açıklamada OnePlus’ın kullanıcı bilgilerini herhangi bir kullanıcı izni olmadan topladığını belirtti. Bu durumun önüne geçmek için yapılabilecek bazı şeyler var ancak birçok kullanıcının bu durumdan haberi bile yok.

Telefon open.oneplus.net isimli bir domaine bağlıyor ve buradan telefonun ne zaman yeniden başlatıldığı, ne zaman şarj edildiği, ekranın ne zaman açık veya kapalı olduğu, cihazın firmware bilgileri, seri numarası, IMEI numarası, MAC adresi ve uygulama işlemleri gibi bilgileri şirkete gönderiyor.

Kullanıcılar NetGuard gibi yazılımlar kullanarak bu domaini engelleyebilir ancak bir başka şirketinde kullanıcı güvenliğini ve gizliliğini hiçe saydığının ortaya çıkması son derece üzücü bir durum.