Son yıllarda, OnePlus portföyünü akıllı telefonların ötesinde ses, televizyon ve akıllı saatlere genişletti. Şirket, 12 Aralık’ta Hindistan’da yeni Monitörleri piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Bizi şaşırtan OnePlus, Keychron ile ortaklaşa yeni bir mekanik klavye yapacağını duyurdu.

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Yeni OnePlus mekanik klavye, şirketin yeni duyurduğu OnePlus özellik programının bir parçası olarak piyasaya sürülecek. Bu yeni programla Çinli OEM, yeni ürünler tasarlamak için diğer şirketlerle birlikte çalışmayı planlıyor.

Klavyenin adı veya tasarımı hakkında henüz bir ayrıntı yok. Ancak OnePlus, klavyenin köklü bir marka olan Keychron ile işbirliği içinde yapılacağını onayladı. Yeni cihazın lansman tarihi henüz onaylanmadı ancak şirket, 15 Aralık’ta daha fazla ayrıntı paylaşacağını söylüyor.

Mekanik klavye segmentine giren OnePlus, markanın ürün erişimini daha da genişletmeyi planladığını gösteriyor. Hatta şirket, çevrimiçi topluluğundan hangi ürünü yapması gerektiğine oy vermesini bile istedi.