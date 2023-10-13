OnePlus Türkiye pazarına bugün bir kez daha giriş yaptı. Bu sefer resmi garantili bir şekilde telefonlarını satışa sunan firma, Türk kullanıcıları bünyesine çekmeye çalışacak. İlk etapta OnePlus CE3 Lite, OnePlus 11 ve Nord 3 modelleri satışa sunuluyor. OnePlus’ın amiral gemisi modeliOnePlus 11 44.999 TL’den satışa sunuluyor. Ortanca üye Nord 3 24.999 TL ve CE3 Lite ise 15.999 TL‘den alıcılarını bekliyor. Serinin tepe modelinin özelliklerine gelin bir kez daha yakından bir bakalım. 44.999 TL’lik bu canavar özellikleri ile Android tutkunlarına bakalım neler sunuyormuş?

Telefon, 2K çözünürlüklü 6,7 inç büyüklüğünde eğriliğe sahip esnek bir ekrana sahip. Bu ekran Samsung LTPO 3.0 paneli sayesinde 1 ila 120 Hz arasında değişen bir yenileme hızı sunuyor. Ayrıca Dolby Vision desteği ne de sahip. Telefon, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci tarafından destekleniyor ve 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ile 256 GB’a kadar UFS 4.0 depolamayı destekliyor.

Şirket, telefonun ısı dağıtma kapasitesini %92 artıran yeni bir kristal grafen malzemesi ve özel bir grafen katmanı kullandığını söylüyor. Ayrıca, HyperBoost Oyun Motoru ile makine öğrenimi destekli FPS sabitleme teknolojisini sunuyor. OnePlus 11’in Android 13 tabanlı OxygenOS 13 işletim sistemi ile geldiğini ve 4 yıl boyunca işletim sistemi güncellemeleri ve 5 yıl boyunca güvenlik güncellemelerini alacağını da belirtelim.

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Telefonun tasarımı, İsviçre saatlerinden ve spor arabalarından esinlenilerek oluşturulmuş ve hem estetik hem de pratik kullanım açısından dikkat çeken ince kıvrımlara sahip. Ayrıca, telefon Corning Gorilla Glass 5 koruması ile güçlendirilmiş pürüzsüz bir arka yüzey ile bizleri karşılıyor.

Kamera özellikleri arasında 50 MP ana kamera, 32 MP telefoto kamera ve 48 MP ultra geniş kamera yer alıyor. Ayrıca, hızlı şarj desteği sunan 5000mAh batarya ile geliyor, ancak kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Aşağıdan bu canavarın kutu açılış videomuzu izleyebilirsiniz.