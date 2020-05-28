OnePlus Türkiye satıcısı ve servis desteği belli oldu!

OnePlus Türkiye hakkında geçtiğimiz hafta sessiz sedasız vaziyette ülkemize giriş yaptığı söylentileri ortaya çıkmıştı. Bu söylentilerin temel dayanağı ise, OnePlus 7T ve 7T Pro’nun Hepsiburada üzerinde “Türkiye Garantili” ibaresiyle satılmasıydı.

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Hatırlarsınız ki geçen hafta da bir haber hazırlamış ve firmanın Türkiye’deki faaliyetlerine gerçekten başlayıp başlamadığını sizlere aktarmaya çalışmıştık. Önceki haberimizde yer alan bilgileri sizin için kısaca özetlemek isterim.

OnePlus şirketi bilindiği üzere Oppo’ya bağlı olarak dünya genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Biz de ilk olarak, şirketin durumunu öğrenmek için “Oppo Türkiye”deki yöneticilerle iletişime geçtik. Yaptığımız görüşmelerde, OnePlus Türkiye ile Oppo’nun herhangi bir ilişiğinin olmadığını tespit ettik.

Daha sonra ise okurlarımızdan birtakım bilgiler gelmeye başladı. “OnePlus’ın Global Müşteri Destek” hesabına e-posta gönderen okurumuza karşılık olarak firma cevap olarak “ISTECH ILETISIM ve BILGI TEKNOLOJILERI INSAAT OTOMOTIV SAN. VE LTD. STI”nin resmî satıcı (bayi) olduğunu belirtiyordu. Aynı zamanda, Hepsiburada’nın da E-Ticaret sürecini yürütmekle sorumlu olduğu aktarılmıştı. ISTECH’i küçük bir google’lama ile araştırdığımızda sonuçlar, daha önce paralel ithalat yöntemiyle ülkemizde çeşitli satışlar yapan bir şirket olduğunu gösteriyordu.

OnePlus Türkiye yetkili satıcısı kim?

Şimdi ise, bambaşka bir sonuçla karşı karşıyayız. Okurumuz, cihazı Hepsiburada üzerinden satın alıyor. Aşağıda gördüğünüz gibi, kağıdın üzerinde “OnePlus Türkiye Garantili” ibaresine sahip bir kitapçık kutudan çıkıyor.

Kitapçığın içeriğini kullanıcımız bizle paylaştığında ise, küçük bir şaşkınlık geçiriyoruz. Çünkü kitapçıkta yazan bilgiler apayrı bir satıcının olduğunu gösteriyor. Türkiye’de satıcı ünvanına sahip şirketimiz “Sar Elektronik Gıda Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.” olarak görünüyor. İthalatçı firma ise, “Nile Danışmanlık ve İletişim Prodüksüyon San. ve Tic. LTD. ŞTİ” yazmakta.

Her ne kadar satıcı bilgileri kafa karıştırıcı olsa da, kitapçıkta sağ tarafa yerleştirilmiş KVK logosu biraz olsun güvenimizi tazeliyor. Yetkili servis olarak KVK ile anlaşan şirket, her türlü parça ve onarım hizmetini deneyimli bir teknik servisin ellerine emanet etmiş.

Haberde okuduğunuz bilgilerin tümü, bizim sır perdesini aralamak için irdelediğimiz şeylerdir. Ama asıl sırrı bozanın firmanın kendisi olması gerektiği aşikârdır. OnePlus Türkiye’nin ülkemizde yeni bir yapılanma sürecinde olduğu besbelli ortadadır. Ama dünya genelinde ün yapmış bir şirketin Türkiye’deki temsilcilerinin, ismine yaraşır bir şekilde kendini tanıtması ve neler yapacağını açıklaması gerekiyor.