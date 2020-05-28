Akıllı Telefonlar
OnePlus Türkiye satıcısı ve servis desteği belli oldu!
OnePlus Türkiye hakkında geçtiğimiz hafta sessiz sedasız vaziyette ülkemize giriş yaptığı söylentileri ortaya çıkmıştı. Bu söylentilerin temel dayanağı ise, OnePlus 7T ve 7T Pro’nun Hepsiburada üzerinde “Türkiye Garantili” ibaresiyle satılmasıydı.
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Hatırlarsınız ki geçen hafta da bir haber hazırlamış ve firmanın Türkiye’deki faaliyetlerine gerçekten başlayıp başlamadığını sizlere aktarmaya çalışmıştık. Önceki haberimizde yer alan bilgileri sizin için kısaca özetlemek isterim.
OnePlus şirketi bilindiği üzere Oppo’ya bağlı olarak dünya genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Biz de ilk olarak, şirketin durumunu öğrenmek için “Oppo Türkiye”deki yöneticilerle iletişime geçtik. Yaptığımız görüşmelerde, OnePlus Türkiye ile Oppo’nun herhangi bir ilişiğinin olmadığını tespit ettik.
Daha sonra ise okurlarımızdan birtakım bilgiler gelmeye başladı. “OnePlus’ın Global Müşteri Destek” hesabına e-posta gönderen okurumuza karşılık olarak firma cevap olarak “ISTECH ILETISIM ve BILGI TEKNOLOJILERI INSAAT OTOMOTIV SAN. VE LTD. STI”nin resmî satıcı (bayi) olduğunu belirtiyordu. Aynı zamanda, Hepsiburada’nın da E-Ticaret sürecini yürütmekle sorumlu olduğu aktarılmıştı. ISTECH’i küçük bir google’lama ile araştırdığımızda sonuçlar, daha önce paralel ithalat yöntemiyle ülkemizde çeşitli satışlar yapan bir şirket olduğunu gösteriyordu.
OnePlus Türkiye yetkili satıcısı kim?
Şimdi ise, bambaşka bir sonuçla karşı karşıyayız. Okurumuz, cihazı Hepsiburada üzerinden satın alıyor. Aşağıda gördüğünüz gibi, kağıdın üzerinde “OnePlus Türkiye Garantili” ibaresine sahip bir kitapçık kutudan çıkıyor.
Kitapçığın içeriğini kullanıcımız bizle paylaştığında ise, küçük bir şaşkınlık geçiriyoruz. Çünkü kitapçıkta yazan bilgiler apayrı bir satıcının olduğunu gösteriyor. Türkiye’de satıcı ünvanına sahip şirketimiz “Sar Elektronik Gıda Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.” olarak görünüyor. İthalatçı firma ise, “Nile Danışmanlık ve İletişim Prodüksüyon San. ve Tic. LTD. ŞTİ” yazmakta.
Her ne kadar satıcı bilgileri kafa karıştırıcı olsa da, kitapçıkta sağ tarafa yerleştirilmiş KVK logosu biraz olsun güvenimizi tazeliyor. Yetkili servis olarak KVK ile anlaşan şirket, her türlü parça ve onarım hizmetini deneyimli bir teknik servisin ellerine emanet etmiş.
Haberde okuduğunuz bilgilerin tümü, bizim sır perdesini aralamak için irdelediğimiz şeylerdir. Ama asıl sırrı bozanın firmanın kendisi olması gerektiği aşikârdır. OnePlus Türkiye’nin ülkemizde yeni bir yapılanma sürecinde olduğu besbelli ortadadır. Ama dünya genelinde ün yapmış bir şirketin Türkiye’deki temsilcilerinin, ismine yaraşır bir şekilde kendini tanıtması ve neler yapacağını açıklaması gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Realme Narzo ailesi neden Türkiye’de satılmıyor?
Realme Narzo ailesi, Hindistan’da geçtiğimiz haftalarda tanıtımını gerçekleştirmişti. Firmanın şu an sadece Hindistan içerisinde bulunan yeni ailesi, neden Türkiye’de yok haberimizde açıklamaya çalıştık.
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Şirketin yeni serisi aslında bilmediğimiz ürünleri bünyesinde barındırmıyor. Hindistan’da Realme daha rekabetçi olmak adına bazı isim değişikliklerine gidebiliyor. Bu aksiyonlardan biri de “Narzo ailesi” olarak geçiyor. Global satışlarda ise ülkemizde satışta olan Realme 6i, Narzo 10’a tekbül ederken Realme C3’ün ülkemizde satışı bulunmuyor.
Realme Narzo ailesi nedir?
Geçtiğimiz haftalarda, YouTube üzerinden lansmanı Hindistan’da gerçekleşen Narzo 10 ve Narzo 10A modelleri satışa çıkmıştı. Realme yaptığı etkinlikte, yeni ailesinin ne anlama geldiğini de açıkladı.
Firmanın kelime anlamı İngilizce tabirle “Next-Level Camera, A Class Processor, Remarkable Battery, Zenith of Design and Outstanding Display” anlamına geliyor. Şirket, bu özelliklerin tamamının baş harfini toplayarak Narzo ismini belirlemiş. Türkçe’ye çevirdiğimizde, “İleri Seviye Kamera, A Seviye İşlemci, Dikkat Çekici Batarya, Üst Düzey Dizayn, Muhteşem Ekran” anlamına geliyor.
Aynı zamanda firma, bu serisinin hedef kitlesine de açıkladı. Z kuşağına yönelik tasarımlar çıkartacaklarını açıklayan firma, gwençlere yönelik cihazlar üretecek. Böylece genç nesiller, donanımlı ama bir taraftan da şık dizayna sahip akıllı telefonlar kullanabilecekler.
Realme 6i (Narzo 10) teknik özellikleri nelerdi?
Ekran özellikleri: 6.5 inç HD+ IPS ekran, damla çentik (Gorilla Glass)
İşlemci seti: Helio G80
Ram ve Rom Seçenekleri: 4GB/128GB
Ön Kamera: 16 MP, f/2.0 diyafram, HDR
Arka Kamera: 48 MP, f/1.8, (geniş), 1/2.25″, 0.8µm, PDAF
8 MP, f/2.3, 13mm (ultra-geniş)
2 MP, f/2.4, (makro), 1/5.0″, 1.75µm
2 MP, f/2.4, (derinlik)
Batarya: 5.000 mAh, 18W hızlı şarj
Akıllı Telefonlar
Samsung, 5 nm işlemci üretimine bu yaz başlıyor!
Samsung, kendi ürettiği işlemcileri geliştirmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre firma, ağustos ayında 5 nm’lik işlemci üretimine başlayacak.
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5 nm’lik Samsung işlemcilerin üretimi başlıyor!
Samsung, kendi ürettiği Exynos işlemcileri geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay 5 nm‘lik işlemciler üzerinde çalıştıklarını duyuran firma, görünüşe göre üretim konusunda da planını yapmış. Güney Kore basınında çıkan haberlere göre firmanın 5 nm‘lik işlemcisi Exynos 992 olarak belirlenmiş. Ortaya çıkan diğer bilgilere göre bu işlemci Galaxy Note 20 serisi için kullanılabilir. Exynos 992 ARM Cortex A-78 mimarisine sahip olacak. Aynı şekilde grafik işlemci ünitesinde ise Mali G-78 mimarisi bulunmakta. İşlemcinin bir önceki seri Exynos 990‘a göre yaklaşık %20 daha fazla performanslı olduğu iddia ediliyor. Aynı şekilde işin grafik kısmında ise bu oranın %25 olacağı düşünülüyor.
Öte yandan Samsung firmasının, NVIDIA için de benzer bir girişim içinde olduğu da geçtiğimiz aylarda iddia edilmişti. Özellikle son zamanlarda çoğu telefon üreticisinin başvurmayı düşündüğü kendi işlemcilerini üretme fikri piyasada hareketliliğe sebep olacakmış gibi gözüküyor. Firmaların maliyet düşürmek için böyle bir yola başvurmaları olağan bir durum olarak karşılanırken, yakın zamanda işlemci üretimi ile alakalı ilginç bir rekabete de tanık olabiliriz. Bakalım Samsung Galaxy Note 20 ile birlikte 5 nm‘lik işlemcilerini bizlere gösterecek mi merakla bekliyor olacağız. Lansman tarihi yaklaştıkça yeni bilgiler gelmeye devam edecektir.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 Pro, Çin’de yeşil (vegan) versiyonu ile de satılacak
Mart ayında duyurulan Oppo Find X2 Pro, teknik özellikler olarak ne kadar üst seviye bir donanıma sahip olsa da; çok fazla renk seçeneğine sahip değil idi. Serinin en dikkat çeken turuncu (vegan) renk seçeneğine ek olarak; Çin’de, yeşil (vegan) versiyonu ile de satılacak. Yeşil renk vegan deriye sahip olacak olan model, poliüretandan yapılmış olmasına rağmen gerçekçi bir dokuya sahip olduğu iddia ediliyor.
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Oppo Find X2 Pro, 3 adet vegan renk seçeneğine sahip olmuş olacak
İlk olarak turuncu (vegan), ardından gri (vegan) renk seçeneklerini de ürün gamına ekleyen Find X2 Pro, şimdi ise yeşil (vegan) renk seçeneğini de ekleyerek hayvan dostu renk seçeneklerinin sayısını 3’e çıkarmış durumda. Fakat gri ve yeşil renk seçenekleri henüz Avrupa pazarı için satışa sunulmadı. Avrupa pazarındaki kullanıcılar için mevcut renk seçenekleri ise, turuncu (vegan) ve siyah (seramik) olarak mevcut.
Oppo’nun yeni renk seçeneği için yayınladığı videoya ise, yukarıdan göz atabilirsiniz. Sadece 12 Gb Ram ve 256 GB dahili depolama opsiyonu ile sunulan Find X2 Pro modelinin yeşil (vegan) renk seçeneği, Çin’de 7.000 Yuan, yani yaklaşık 976 Dolar fiyat etiketine sahip. Siz Oppo’nun yeşil (vegan) renk seçeneği ile ilgili ne düşünüyorsunuz. Sizce siyah (seramik) seçeneğine kıyasla tercih edilebilir mi yoksa siyah versiyonu daha mı şık buldunuz. Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!