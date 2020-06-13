OnePlus Pods, Android 11 beta güncellemesinde ortaya çıktı!

Çin’in devleşen firması Xiaomi, genellikle farklı ve yenilikçi ürünlerle karşımıza çıkıyor. Bu sefer ise bir yenilikten ziyade, yüksek kapasite seçeneği sunan Mi Power Bank 3 modelini piyasaya sunan Xiaomi; bu modelde 30.000 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanarak kullanıcıların dikkatini çekmeye çalışıyor.

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Xiaomi Mi Power Bank 3 ile ilgili neler biliyoruz

Genellikle bir akıllı telefon üreticisi olarak bilinen Xiaomi, aslında bundan çok daha fazlasına sahip. Birçok girişimi de bünyesine katarak büyümeye devam eden Xiaomi, aklınıza gelebilecek her türlü ürünü üreterek satışa sunan bir yapılanmaya sahip. Son zamanlarda Power Bank modelleri ile de dikkat çeken firma, bu işi bir adım daha öteye taşımaya karar vererek; 30.000 mAh kapasiteye sahip Xiaomi Mi Power Bank 3 modelini üretti. Bundan önceki modellerde ise kapasiteler, 10.000 mAh ve 20.000 mAh şeklinde idi.

18 W şarj desteğine sahip olan bu power bank modelini sıfırdan tam şarja doldurmanın çok uzun süreceğini varsaymak çok zor olmasa gerek. Bu bir dezavantaj gibi görünüyor olsa da, cihazın fiyatı bunu göz ardı etmemize sebep oluyor. 169 Yuan yani yaklaşık olarak 24 Dolar fiyat etiketine sahip olan Mi Power Bank 3, kapasiteyi de göz önüne aldığımız zaman çok iyi bir power bank seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca üzerinde bulunan girişler, aynı anda 3 farklı cihazı şarj edebilme imkanı da tanıyor.

Dileriz Xiaomi’nin yeni power bank modeli Türkiye’ye de kısa süre içinde gelir ve bizler de bu ürünü deneyimleme fırsatı yakalarız. Siz olsanız 30.000 mAh gibi devasa kapasiteye sahip bu power banki satın alır mıydınız? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!