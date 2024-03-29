Çinli teknoloji devi OnePlus, yeni tableti olan OnePlus Pad’i piyasaya sürmüştü. Bu bağlamda tabletine destek vermeye devam eden marka, OnePlus Pad yeni güncellemesini yayınlandı. Detaylara bakalım.

OnePlus Pad yeni güncellemesi neler sunacak?

OnePlus Pad yeni güncellemesini OPD2203_14.0.0.500(EX01) etiketiyle birlikte alıyor. OxygenOS 14.0.0.500 güncellemesi ile birlikte tablette birçok sorun çözülüyor:

Sistem

• Sistem kararlılığını ve performansını artırır.

• Bazı senaryolarda pil ömrünü uzatmak için güç tüketimini azaltır.

• Son görevlerde bazı uygulamalar arasında geçiş yapamamanıza neden olan sorunu giderir.

• Yatay ve dikey modlar arasında geçiş yaptığınızda ekranın titremesine neden olabilecek bir sorunu giderir.

• Takvim etkinliklerini ekleyememenize neden olabilecek bir sorunu düzeltir.

• Sistem güvenliğini artırmak için Şubat 2024 Android güvenlik düzeltme ekini entegre eder.

İletişim

• Tabletiniz Multi-Screen Connect aracılığıyla telefonunuza bağlandığında bazı bilgilerin tabletinizde düzgün görüntülenmemesine neden olan sorunu giderir.

OnePlus Pad neler sunuyor?

Ekran tarafında ise tablet 2800 x 2000 piksel çözünürlüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 144 hz ekran yenileme hızına, Dolby Vision sertifikasına ve HDR 10+ özelliklerine sahip. 11.61 inç büyüklüğündeki ekranda IPS LCD bir ekran paneli kullanılmış.

OnePlus Pad, kaputun altında MediaTek Dimensity 9000 yonga setine sahip. Bu yonga setine 8 GB RAM’e ve 256 GB’a kadar dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 9000 yonga seti, gücünü 67W kablolu şarj hızına sahip 9510 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Kamera tarafına gelecek olursak tablet birisi önde birisi arkada olmak üzere iki adet kameraya sahip. Bu kameralardan arka kamera 13 MP çözünürlüğünde iken ön kamera 8 MP çözünürlüğünde. Her iki kamera da 1080p 30 FPS video kaydedebiliyor.