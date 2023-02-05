OnePlus’ın ilk tableti olan OnePlus Pad modelinin tanıtımına yalnızca birkaç gün kaldı. Kısa bir süre önce firma tarafından bazı görselleri paylaşılan cihazın şimdi de kutu içeriğindeki aksesuarları ortaya çıktı. OnePlus ilk tabletinde cömert davranıyor ve kutu içeriğinde cihaza özel bazı aksesuarlar sunuyor.

OnePlus Pad İçin Özel Üretilen Manyetik Klavye ve Kaleme Merhaba Deyin!

OnePlus, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla OnePlus Pad’in kutusunda cihaza özel üretilen bir manyetik klavye ve bir kalemin bulunacağını doğruladı. Tablet aksesuarları genellikle kutuya dahil edilmediği için bunun müşteriler için harika bir haber olduğunu söylemek mümkün. OnePlus’ın klavye ve kalemi kutu içeriğine dahil etme kararı şimdiden birçok kullanıcının beğenisini topladı.

Firmanın Twitter’dan paylaştığı tanıtım videosunda ekranda kullanılan beyaz renkli kalemi görebiliyoruz. Kalemin hemen arkasından cihazla eşleşen bir renge sahip olan klavye bizleri karşılıyor. Klavyenin OnePlus Pad’e manyetik olarak takılacağı ve farklı kullanım açılarına uygun tasarlandığı görülüyor.

OnePlus Pad ile beraber sunulan bu klavyenin, iPad modellerinde kullanılan Magic Keyboard’a benzediğini söylemek mümkün. Tanıtım reklamlarında OnePlus Pad’e de yer verilmiş. Videoda cihazın LED flaş’a sahip tek bir kamerası olduğu ve deri dokulu bir arka kapağa sahip olduğu görülüyor. Ön kamera sensörü ise cihazın sağ çerçevesine yerleştirilmiş. Ayrıca, cihazın gövdesine kazınmış Dolby Vision Atmos ambleminin de dikkat çektiğini söyleyelim.

OnePlus Pad’in donanımı hakkındaysa çok bir bilgi yok. Sızıntılar, firmanın ilk tabletinin Dimensity 9000 işlemcisinden güç alacağı ve 67W hızlı şarj destekli 8.640 mAh boyutlu bir pile sahip olacağına işaret ediyor. Cihazın 11.6 inç boyutunda, 144Hz tazeleme hızı destekli bir ekanla gelmesi bekleniyor. İçerik tüketimi deneyimini iyileştirmek içinse bu ekranda HDR10+ ve Dolby Vision desteğinin yer alacağını söylemek mümkün.

Tablet dünyasına ilk adımını atan firmaların genelde giriş seviye cihazlarla pazara giriş yaptığını görmüştük. Ancak görünen o ki, OnePlus tarafı ilk tabletiyle beraber tablet pazarına iddialı bir giriş yapmak istiyor.

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Bizler de firmanın 7 Şubat’ta düzenlenecek olan Cloud 11 etkinliğinde tanıtılacak OnePlus Pad’i çok merak ediyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OnePlus Pad’in kutu içeriğindeki ürünleri beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!