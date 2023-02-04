Çinli teknoloji devi OnePlus, OnePlus 11 5G amiral gemisini 7 Şubat’ta Çin dışındaki diğer pazarlarda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi bu telefon Ocak ayında Çin’de piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise telefonun Avrupa versiyonu ortaya çıktı. Sızıntıyı yapan kişi henüz halka açık olmayan resmi OnePlus web sitesinden bir ekran görüntüsü paylaştı.

Ekran görüntülerinde de görebileceğimiz gibi, OnePlus 11 8 GB RAM ve 128 GB depolama ve 16 GB RAM ve 256 GB depolama olmak üzere iki depolama seçeneğine sahip olacak. Ayrıca cihazın Eternal Green ve Titan Black olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olacağını ortaya koyuyor. Şimdilik fiyat bilgisi maalesef ki bilinmiyor.

OnePlus 11, 1 Hz ila 120 Hz arasında uyarlanabilir yenileme hızını destekleyen LTPO 3.0 teknolojisine sahip 6,7 inç büyüklüğüde E4 AMOLED ekran ile geliyor. Kaputun altında ise Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti yer alıyor. Kamera açısından, telefon 50MP birincil sensör, 48MP ultra geniş sensör ve 32MP telefoto sensörlü üçlü bir arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Ön tarafta ise 16MP özçekim kamerası bulunuyor. Cihaz, 100W hızlı şarj destekli 4.870mAh batarya ile destekleniyor.

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Türkiye pazarında uzun zamandır faaliyet göstermeyen firmanın bu modelini de ülkemize getirmeyeceğini düşünüyoruz. Artan kurlar ve vergilerden dolayı yabancı firmalar şimdilik çok satmayacağını düşündüğü ürünleri Türkiye pazarına getirmek istemiyor. Bu yüzden OnePlus’tan da böyle bir hamle göreceğiz. Belki ilerde her şey yoluna girer ve ülkemizde görmediğimiz markaları görürüz…