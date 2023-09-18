OnePlus cephesi, kısa bir süre önce uygun fiyatlı tableti olan OnePlus Pad Go modelini doğruladı ve hatta cihazın bazı özellikleri şirketin başkanı Kinder Lie tarafından doğrulandı. Uygun fiyatlı ve güçlü tablet arayışında olanların bu arayışına bir son verecek olan tabletin tanıtım tarihi de ortaya çıktı! OnePlus Pad Go çok yakında geliyor!

OnePlus Pad Go Ekim Ayında Bizlerle Buluşacak!



OnePlus’ın ikinci tableti olan ve bütçe dostu fiyatıyla dikkat çekeceği söylenen OnePlus Pad Go, geçtiğimiz günlerde şirketin başkanı Kinder Liu tarafından doğrulandı. Ayrıca, OnePlus Hindistan da X (Twitter) üzerinden bir paylaşım yaparak cihaz hakkındaki heyecanı artırdı.

Son olarak, yeni tablet Hindistan’ın Amazon’u diyebileceğimiz Flipkart üzerinde listelendi. OnePlus Pad Go’nun Flipkart uygulamasında bulunan mikrosites cihazın tasarımını da doğruladı. Bu site, ayrıca şirketin 4 Ekim’e kadar tabletin temel özelliklerini açıklamaya devam edeceğini de doğruluyor. Dolayısıyla tabletin Ekim ayının ilk haftasında resmiyet kazanacağı görülüyor.

Cihaz hakkında yayınlanan son render görüntülerinde, yeni tabletin yüksek performanslı kardeşi OnePlus Pad gibi yeşil bir renk tonuna sahip olacağını görüyoruz. Tablet, yumuşatılmış kenarlara sahip, bu da taşınabilirliği ve kullanım kolaylığını artırıyor. Arkada daire tasarımlı kamera modülü dikkat çekerken, bir de kulaklık girişine benzeyen bir giriş öne çıkıyor.

Tabletin çerçeveleri kardeşiyle benzerlik gösteriyor, ancak en büyük fark ekranda. OnePlus COO’su ve Başkanı Kinder Liu tarafından açıklandığı üzere OnePlus Pad Go, 2.4K çözünürlüğe sahip daha geniş bir ekran sunacak. Bu, daha yüksek çözünürlüklü görseller ve daha net grafikler demek.

OnePlus Pad Go, eğlence odaklı bir cihaz olarak tanımlanıyor. İçerik tüketimini ve oyun oynamayı seven kullanıcılar için biçilmiş kaftan olacağı söylenen bu cihazın, rakip modellere kıyasla daha hesaplı olması bekleniyor. Ancak performans konusunda da çok taviz verilmeyecek.

Tablet, Android 13 tabanlı OxygenOS işletim sistemi ile gelecek. Ancak piyasaya sürülür sürülmez OxygenOS 14 ile uyumlu hale getirilecek. Ayrıca, birden fazla cihaz arasında içerik senkronizasyonunu kolaylaştırmak için yeni özellikler de bu tablete eklenmiş. Örneğin, OnePlus telefonunuzdaki fotoğrafları, bir hesapta oturum açmanıza gerek kalmadan OnePlus Pad Go’ya aktarabileceksiniz.

Kısıtlı bir bütçeye sahipseniz, uygun fiyatlı ve yüksek performanslı bir tablet arıyorsanız, OnePlus Pad Go’yu takip etmeyi düşünebilirsiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OnePlus’ın yeni canavar tabletini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!