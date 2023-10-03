OnePlus CEO’su Pete Lau, Unbox Therapy ile gerçekleştirdiği röportajda OnePlus’ın katlanabilir telefonu OnePlus Open ile ilgili önemli ayrıntıları paylaştı. İşte bu röportajdan öne çıkan noktalar. Pete Lau, şirketin katlanabilir telefonunun menteşe tasarımı için 600’den fazla patent bulundurduğunu ve OnePlus katlanabilir telefonunun ise menteşeyle ilgili 35 patente sahip olduğunu belirtti.

OnePlus Open’ın menteşesi, OPPO Find N2’deki menteşe ile karşılaştırıldığında daha az bileşene sahip, dolayısıyla daha hafif ve %37 daha küçük. Ayrıca geliştirilen malzeme ile dayanıklılığı arttırılmış.

OnePlus Open, sol tarafta hala bir uyarı kaydırıcısına sahip ve sağ tarafta ses seviyesi tuşlarına entegre edilmiş bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Hoparlörler alt ve üst kısımlarda konumlandırılmış. USB Type-C bağlantı noktası ve SIM yuvası altta, ikincil mikrofon ise üstte yer alıyor. Anten bantları ise metal çerçeve üzerinde görülebilir.

CEO, katlanabilir telefonları için uygulamaları optimize etmek amacıyla Google ile birlikte çalıştıklarını açıkladı. OnePlus Open, OPPO ve OnePlus ekipleri tarafından birlikte geliştirildi. Her iki ekip de kendi alanlarında deneyim sahibi ve bu işbirliği, en iyi sonuçları elde etmek amacıyla gerçekleştirildi.

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OnePlus, farklı bölgeler için farklı stratejiler izleyerek daha fazla kullanıcının bu cihaza erişebilmesini hedefliyor. Ancak OnePlus Open’ın Hindistan dahil daha fazla pazarda piyasaya sürülmeyeceği belirtiliyor.

Bollywood oyuncusu Anushka Sharma, OnePlus Open’ı lansmandan önce kullanırken görüntülenmiş ve kamera tasarımını ortaya çıkarmıştı. OnePlus Open’ın 19 Ekim’de başlayacağı söyleniyor ve resmi ayrıntıların birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. OPPO, aynı dönemde Çin’de Find N3’ü tanıtacak.