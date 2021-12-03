OnePlus Onayladı, Snapdragon 8 Gen 1 İşlemcili Telefonlar Geliyor!

Qualcomm, önümüzdeki yılın amiral gemisi telefonlarının çoğuna güç verecek olan yeni nesil mobil işlemcisi Snapdragon 8 Gen 1‘i geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Üreticiler, önümüzdeki yıl ürettecekleri telefonlarda Snapdragon 8 Gen 1‘i kullanacaklarını resmi olarak duyurmaya devam ediyor.

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Bunların arasında, şirketin 2022 amiral gemisinin sadece bu işlemciyi kullanacağını ve uluslararası rekabete ayak uyduracak büyük Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus’ın CEO’su Pete Lau var.

Lau, duyurusunda “OnePlus 10 Pro”yu açıkça belirtmese de bugünkü açıklamasında “OnePlus’ın yeni nesil yeni ürünleri, yeni nesil Snapdragon 8 ile donatılan ilk ürünler olacak” şeklindeydi.

Ancak OnePlus 10 Pro, şirketin beklediği bir sonraki birinci sınıf amiral gemisi olduğundan, bunun dışında başka bir telefondan ve belki de standart OnePlus 10 sürümünden bahsettiği oldukça açık.

OnePlus, geçtiğimiz yıllarda Xiaomi ve Huawei gibi rakip üreticilere çok ciddi bir rekabet sundu. Şirket, yalnızca amiral gemisi OnePlus hattında yıllık bir yükseltme sunmakla kalmıyor, hem çok bütçe dostu hem de güvenilir, aynı zamanda en popüler orta seviye OnePlus Nord serisini de düzenli olarak güncelliyor.

Snapdragon 8 Gen 1 Neler Sunacak?

Snapdragon‘un şimdiye kadarki en gelişmiş 5G mobil platformu olacak ve yükseltilmiş yönlendiricisi, onunla donatılmış telefonların devasa 10 Gigabit indirme hızlarına ulaşmasını sağlayacak.

Bu işlemciyye’ye sahip amiral gemileri, Snapdragon 8 Gen 1, ticari olarak satılan ilk 18-bit mobil IPS’yi veya görüntü sinyali işlemcisini tanıttığından, her zamankinden daha iyi kamera özelliklerini barındırabilecek.

İşlemci ayrıca üreticilerin ve geliştiricilerin mobil yapay zeka alanında yenilik yapmaya devam etmelerini sağlayan yeni nesil yerleşik bir yapay zeka motoruna sahiptir.

Diğer birçok üretici, özellikle Xiaomi 12 serisi, Moto Edge X30, Realme GT 2 Pro, Oppo Find X4 ve muhtemelen gelecekte diğerleri için yeni Qualcomm mobil platformunu kullanacaklarını onayladıklarını bildirdiler.

OnePlus 10’un Özellikleri Neler Olacak?



OnePlus 10 serisinin bahar lansmanına daha birkaç ay olmasına rağmen, teknik özellikler açısından ne bekleneceği konusunda oldukça iyi sızıntılar var.

Geleneğe göre, yeni seride iki varyant bekleniyor. Temel OnePlus 10 ve OnePlus 10 Pro sürümü. Tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bir OnePlus 10R modeli de olabilir ancak bu genellikle Hindistan pazarıyla sınırlı oluyor.

OnePlus 10 Pro sürümünün yalnızca, daha hızlı ve daha hızlı erişim sağlamak için daha verimli güç tüketimine sahip olması gereken, sınıfının en iyisi Snapdragon 8 Gen 1 işlemci tarafından desteklenmesi bekleniyor. Daha akıcı performansın yanı sıra yeni yapay zeka yetenekleri ve kamera özellikleri bir önceki verisyonlardan farklı olarak iyi olması muhtemel. Bununla birlikte, standart OnePlus 10 varyantı hakkında hala kesin bir bilgi mevcut değil.

OnePlus 10 Pro ekranı, büyük olasılıkla, bir LTPO paneline yerleştirilmiş ve yıldırım hızında 120Hz yenileme hızı sunan dev bir 6,7″ QHD+ kavisli ekrana sahip olacak. Ayrıca 8GB ve 12GB RAM olmak üzere en az iki RAM seçeneği bekleniyor.

Diğer özelliklerden bahsedecek olursak OnePlus 10 Pro muhtemelen 125W şarjı destekleyecek 5.000 mAh pile sahip olacak, ancak mevcut 50W şarjdan daha fazlasını alıp almayacağı hakkında kesin bilgi yok. Ayrıca bir IP68 derecesine sahip, 1,5 metre derinliğe kadar toz ve su geçirmez özelliğine sahip olacak.

Kamera özelliklerine gelecek olursak, yaklaşmakta olan el cihazının arkasında makro fotoğrafçılık özelliği de dahil olmak üzere 48MP, 50MP ve 8MP lens ile arkada üçlü kamera eşlik edecek.

OnePlus, amiral gemisini her yıl olduğu gibi Nisan ayı civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.