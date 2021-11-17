Tam bir klasik! | Huawei Watch GT 3 incelemesi

Huawei Watch GT 3, Huawei’nin ülkemizde çok sevilen GT 2 serisinin yenilenmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Artık tamamen HarmonyOS’den gücünü alan saat, bir önceki nesile göre önemli geliştirmeler sunuyor.

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Tam bir klasik tasarım

Tasarımsal olarak baktığımızda önceki nesile göre büyüyen saat, 46 mm versiyonunda gelen metal kayış ile gerçek bir klasik saat görünümüne kavuşuyor. Test ettiğimiz versiyonda 45,9 mm × 45,9 mm × 11 mm boyut ve 42,6 gram kayış olmadan ağırlık yer alıyor. Ancak kayışın metal olması ağırlığa önemli bir artı sağlayacaktır. Fakat kendini kolda belli eden saat severlerin fazlasıyla hoşuna gideceğinden eminim.

Paslanmaz çelik kasa ve arka yüzeyinde polimer fiber kompozit bir malzeme kullanan Huawei, takarken hiç rahatsızlık vermeyen bir tarz geliştirmiş. Aynı zamanda kayışın uzunluğunu ayarlaması ise oldukça basit. Üzerindeki pinler vasıtasıyla kutudan çıkan yedek parçalar ile uzatabilir, dilerseniz çıkarma yaparak da kısaltabilirsiniz.

En büyük gelişme: Ekran

Huawei saatleri yıllardır fiyat/performans bazında sevilen saatler olmasına rağmen arayüzde bazen dikkat çeken takılmalar nedeniyle de eleştiriliyordu. Huawei Watch GT 3 ile ekran ve deneyimde ise ciddi bir gelişme var. Artık 46 mm versiyonda 1,43 inç, 42 mm versiyonda ise 1,32 inç ekran boyutuna çıkan marka, geçen nesile göre ciddi oranda bir büyüme sunuyor.

466 x 466 piksel çözünürlük ve oldukça iyi sevidedeki parlaklığı ile rahat bir kullanım vadeden cihaz, deneyimde de HarmonyOS etkisiyle oldukça akıcı, gözü hiç yormayan bir kullanım vadediyor. Hatta Watch 3 Pro modelinden bir farkı kullanımım sırasında görmedim desem yalan söylemiş sayılmam. Yani LiteOS’tan HarmonyOS’a geçiş kullanımda çok büyük bir rahatlık sağlamış.

Akıllı özellikler geliştirmesi

Bir akıllı saati normal saatlerden ayıran temel özellik sağlık ve diğer takipler oluyor. Bunun için TruSeen 5.0+’a geçiş yapan saatte artık daha doğru ve daha iyi takip verileri sağlanıyor. Nabız takibi, uyku izleme, SPO2 ölçme ve stress ölçme tarafında 7/24 takip yapabilen Huawei Watch GT 3 modeli, 100’den fazla spor takibi de yapabiliyor. Bunlardan 6 egzersiz modunun otomatik olarak tanınması önemli bir artı iken, 18 profesyonel egzersiz modu ve 85 özelleştirilmiş egzersiz modu ile dilediğiniz spor takibini sunuyor.

5 ATM basınca kadar sıvı dayanıklılığı da sağlayan saat ile yüzme ve su sporlarını da rahatlıkla yapabilirsiniz.Konum konusunda ise GPS, Beidou, GLONASS, Galileo ve QZSS uydularını destekleyen saat, tam konum bulmada sorun yaşamıyor.

HarmonyOS ve Sağlıklı Yaşam Asistanı

Saatin başta söylediğimiz gibi en büyük yeniliği HarmonyOS’e geçişi. Bu akıcı deneyimin yanı sıra App Gallery üzerinden çeşitli uygulamaları desteklemesini sağlıyor. Ben Watch 3’te olduğu gibi My Tune Radio ve Petal Haritalar’ı ilk aşamada kurdum. Bu sayede yürüyüş sırasında ya da bisiklet sürerken konum girdiğinizde sürekli telefona bakmak yerine saatiniz üzerinden döneceğiniz sokağı vb. etmenleri rahatlıkla görebilirsiniz.

İlerleyen dönemlerde bu uygulama desteği de mutlaka artacaktır. Böylece birçok uygulama kontrolünü de saat üzerinden yapabileceksiniz. AI koşu antrenörü ile koşu planlarını özelleştirebilir ve antrenman hedefleri belirleyerek kendinizi gaza getirme noktasında Huawei Watch GT 3’ten destek alabilirsiniz.

Ayrıca Sağlıklı Yaşam Asistanı diye de bir yenilik gelmiş. Bu da aslında tüm gününüzü geçirmede destek olarak nalkma, su içme ve egzersiz zamanı gibi noktalarda size yaşam koçluğu yapmanızı sağlıyor. Fakat test süresi boyunca “Sağlıklı Yaşam ülkenizde desteklenmiyor” uyarısı aldığım için bu sistemi şu an için test edemedim. Yakın zamanda açılması halinde detaylarını ayrıca paylaşırım.

Huawei = Uzun batarya ömrü

Huawei dediğimizde aklımıza gelen ilk şey uzun batarya ömrü olur. Bunu telefonlar başta olmak üzere neredeyse her cihazında ortaya koyan Çin’in teknoloji devi, Watch GT 3 ile de bunu başarmış. LiteOS’tan HarmonyOS’a geçilmesine ve uygulama desteğine rağmen 46 mm’de iki hafta, 42 mm’de ise bir hafta kullanım ömrü sunan saatlerde kapasite olarak da 455 mAh ve 292 mAh bataryalar tercih edilmiş. Kablosuz şarj ünitesi ile kolayca şarj edebildiğiniz saatlerde bir haftayı geçen kullanımımda %56’larda başlayan deneyimimde bir şarj işlemi ardından geçen 3 güne rağmen %84 şarj ile devam ediyorum. Bu konuda eleştirilecek teş şey sanırım şarj ünitesini az kullanma nedeniyle kaybetmek olur 🙂

Sonuç

Test sırasında fiyat bilgisi de olmadığı için fiyat konusunda bir bilgi veremiyorum. Ama Watch 3 ailesinden daha uygun, Watch GT 2 ailesinden ise benzer ya da biraz daha pahalı olacağını düşünecek olursak Huawei Watch GT 3 ailesi hem tasarım, hem sunduğu özellikler ve rahat kullanımı ile bu yılın tercih edilebilecek en mantıklı akıllı saatlerinden olacağı kanaatindeyim. Zaten aylardır severek kullandığım GT ve Watch modelleri ardından bir eksiklik hissettirmeyen bir saat olmuş.